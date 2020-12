Bisogna affrontare nuovamente una questione non secondaria per gli utenti che si ritrovano con uno smartphone Huawei, soprattutto quelli che hanno avuto modo di installare firmware impostati su EMUI 10 in questi mesi. Nel dettaglio, di recente ho già avuto modo di analizzare la questione della fotocamera e dei relativi problemi di qualità per gli scatti nel momento in cui si decide di utilizzare lo zoom, ma oggi 29 dicembre credo ci siano gli elementi per tornare ad affrontare la questione.

Zoom con Huawei e foto meno nitide: cosa dice l’assistenza

In quel frangente, infatti, ho provato ad approcciare la situazione soprattutto in ottica AI Touch, con la sua disattivazione che potrebbe portare effettivamente vantaggi agli utenti in possesso di dispositivi Huawei. Tuttavia, l’anomalia in questione potrebbe essere indipendente da altre funzioni, motivo per il quale occorre agire a monte. Una delle strade che possiamo seguire, a detta dell’assistenza, coinvolge le impostazioni dello smartphone. Provate a seguire questo percorso per archiviare definitivamente il problema:

“Ci dispiace per quanto segnali. In merito, ti consigliamo di andare in Impostazioni > App > App > Fotocamera > Memoria > Cancella dati. Verifica se dopo questa operazione, l’anomalia persiste. Se dovesse persistere, non esitare a contattarci tramite messaggio privato, tramite chat direttamente sul nostro sito https://consumer.huawei.com/it/ nella sezione supporto o al numero verde 800 191 435″.

Per farvela breve, al momento non sono previsti appositi aggiornamenti software, soprattutto per gli smartphone Huawei leggermente più datati che a possibili problemi legati a precedenti upgrade potrebbero vedere associate anche limitazioni hardware oggettive. Staremo a vedere se tra la fine del 2020 e l’inizio del nuovo anno arriveranno ulteriori indicazioni da parte dell’assistenza, se pensiamo al fatto che il problema descritto oggi non è isolato come si potrebbe pensare. Anche voi avete fatto i conti con malfunzionamenti legato a fotocamera e zoom?