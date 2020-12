Occorre concentrarsi oggi su una funzione sì apprezzata dagli utenti Huawei, ma che in alcuni frangenti potrebbe rivelarsi invadente, al punto da infastidire il pubblico. Sto parlando di AI Touch, da me analizzata almeno in parte alcune settimane fa e di recente al centro di diverse segnalazioni soprattutto sui social. In tanti, infatti, faticano a comprendere come sospenderla, visto che in determinati contesti di utilizzo dello smartphone potrebbe produrre effetti non voluti. Mi riferisco soprattutto al gaming.

Sospendere AI Touch su Huawei quando non è desiderato

Il gesto di allargare le dita, come se un utente stesse effettuando uno zoom con il proprio smartphone Huawei, produce tramite AI Touch alcuni risultati sullo schermo con una vera automatizzazione. In alcune circostanze, si tratta di una soluzione gradita, mentre in altre no. Ecco perché ci sono diverse richieste di assistenza alla divisione italiana sui suoi canali social, affinché si possa mettere da parte AI Touch anche a titolo temporaneo. Qui trovate una risposta chiara in merito:

“Ti consigliamo di andare in Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Reset > Esegui il reset di tutte le impostazioni. Restiamo a tua disposizione. Accedi ad Impostazioni > Huawei Assistant > AI Touch e disattiva AI Touch.Qualora dovesse persistere scrivici pure in privato il numero di serie del tuo smartphone“.

Alla luce delle ultime indicazioni, valutate con attenzione la situazione a proposito di AI Touch per il vostro smartphone Huawei. In questo modo saprete come e quando sfruttare una funzione che evidentemente non sempre è gradita al pubblico, secondo quanto raccolto proprio in queste ore. Anche a voi è capitato di imbattervi in una situazione del genere? Fateci sapere, applicando eventualmente anche le linee guida da parte dell’assistenza, con le dritte trapelate oggi 21 dicembre qui in Italia.