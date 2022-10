È quasi pronta la straordinaria e potentissima fotocamera da 3,2 gigapixel, che corrisponde a ben 3200MP, che verrà utilizzata al Large Synoptic Survey Telescope (LSST), in Cile, per eseguire 20 terabyte di scatti ai dati non raffinati del cielo notturno meridionale. Questa fantastica fotocamera ha come destinazione l’Osservatorio Vera C. Rubin, situato nel Cile del Nord, attualmente in fase di costruzione. Per poter costruire la super fotocamera ci sono voluti ben sette anni di duro e preciso lavoro, che ha avuto luogo presso il National Accelerator Laboratory della Standford University (SLAC).

I dati tecnici della potentissima fotocamera da 3,2 gigabyte sono davvero sbalorditivi: infatti, è lunga 3,73 metri, alta 1,65 metri e pesa ben 2.800 Kg (più di un’auto). Dotata di un sensore caratterizzato da 189 sensori CCD da 16,9MP ognuno e che uniti vanno a garantire una super risoluzione di 3200MP. Posteriormente la macchina è dotata di un’elettronica in grado di assorbire 1100W di potenza, questo è possibile grazi ai 189 sensori CCD che riescono a scaldare molto e che necessitano di un raffreddamento a vuoto fino a -100° C. Il piano focale della fotocamera è largo 64 centimetri, corrispondente ad un campo visivo di 3,5°, mentre l’ottica di 1,57 metri di diametro è considerata la più grande che ci sia al mondo, rientrando nei Guinness dei primati, e sul davanti vi è un telescopio a tre specchi (il principale è di 8,4 metri di diametro).

La super fotocamera LSST, che avrà come casa l’Osservatorio Vera C. Rubin, immortalerà i cieli meridionali di notte scattando foto di 20 terabyte di dati grossolani. I primi test dell’innovativa macchina sono stati eseguiti la prima volta nel mese di novembre del 2021, anche se la sua costruzione non era ancora stata completata. Adesso, invece, la fotocamera è pronta a fare il suo debutto, ma IEEE Spectrum sostiene che occorre ancora l’assemblaggio di sei filtri per l’obiettivo che consentiranno il passaggio esclusivo di lunghezze d’onda della luce, che si trovano tra 320 e 1050 nm. La macchina giungerà nel Cile del nord il prossimo maggio 2023, trasportata da un Boeing 747, anche se i primi super scatti saranno eseguiti solamente nel 2024. Insomma, un’attesa che varrà sicuramente la pena!

