In onda il film Cenerentola su Rai1, il live action dell’intramontabile classico d’animazione Disney. Anche durante le feste, la casa di Topolino non abbandona il suo pubblico, offrendo una carrellata di lungometraggi a tema – natalizi e non – per passare una piacevole serata.

Dopo Alla ricerca di Nemo e Alla ricerca di Dory, domenica 27 dicembre è il turno del film Cenerentola su Rai1. Prodotto nel 2015 per la regia di Kenneth Branagh, si tratta di un adattamento cinematografico della celebre fiaba e allo stesso tempo si impone come remake live action del film d’animazione del 1950.

La protagonista è la giovane Ella, rimasta orfana dopo la morte della madre. Per darle una nuova mamma, suo padre si risposa con una vedova, Lady Tremaine, in apparenza gentile, che ha già due figlie adulte: Anastasia e Genoveffa. Alla successiva morte del padre, Ella rimane sola e spera di trovare nella nuova famiglia un posto in cui stare. Invece Lady Tremaine si approfitta della sua gentilezza per renderla una schiava al servizio della casa. Nonostante le circostanze avverse, la ragazza non si perde d’animo e un invito al ballo presso il palazzo regale potrebbe diventare un’occasione destinata a cambiarle la vita.

Nel cast del film troviamo Lily James nei panni di Cenerentola “Ella”; Richard Madden è il principe Kit; Cate Blanchett interpreta la matrigna, Lady Tremaine; Helena Bonham Carter è la fata madrina che aiuta Cenerentola con il ballo, ma anche voce narrante del film; Stellan Skarsgård è il granduca, consigliere del Re; Derek Jacobi è il Re, padre di Kit; Nonso Anozie è il capitano delle guardie; Hayley Atwell interpreta la madre di Ella; Ben Chaplin è il padre di Ella; Eloise Webb è Ella da bambina; Holliday Grainger è Anastasia Tremaine, sorellastra di Ella; e Sophie McShera interpreta Genoveffa Tremaine, sorella di Anastasia e sorellastra di Ella.

Curiosità: la pellicola è stata candidata al Premio Oscar per i migliori costumi di Sandy Powell, vincitrice di tre statuette, rispettivamente per Shakespeare in Love, The Aviator e The Young Victoria.

L’appuntamento con il film Cenerentola su Rai1 è per le 21:25. Ecco il trailer in italiano: