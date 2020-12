Non è Natale senza i film Disney in tv. Quest’anno la programmazione sarà un po’ scarna e spetterà alle reti Rai mandare in onda alcuni dei classici e moderni lungometraggi prodotti dalla casa di Topolino. In alternativa, Mediaset propone altri film per ragazzi che piaceranno anche gli adulti.

Scopriamo nel dettaglio la programmazione dei film Disney in tv durante le feste.

Si parte mercoledì 23 dicembre con il film d’animazione Disney Pixar Alla ricerca di Nemo, in onda su Rai2 alle ore 21.20. La storia è quella di Marlin, un pesce pagliaccio che attraversa l’Oceano alla ricerca di suo figlio Nemo, rapito da un pescatore sulla barriera corallina. Durante il viaggio affronterà le sue paure e conoscerà stravaganti personaggi, tra cui la pesciolina smemorata Dory e un gruppo di squali che intendono diventare vegetariani.

La vigilia di Natale, 24 dicembre, spazio al sequel de Alla ricerca di Nemo, Alla ricerca di Dory, in onda su Rai2 alle ore 21.20. Con l’aiuto di Nemo e Marlin, Dory cerca di ritrovare la propria famiglia, dalla quale ha ricordato di essere stata separata da piccola. Nonostante le sue frequenti e continue amnesie la pesciolina affronterà un’avventura senza precedenti.

A Natale nessun film Disney in tv, ma in compenso arriva il nuovo lungometraggio Soul sulla piattaforma Disney+. Per chi invece cerca qualcosa di diverso, Sky Cinema Uno manderà in onda in esclusiva Tutti per 1 – 1 per tutti, sequel di Moschettieri del Re, con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Rocco Papaleo.

La programmazione dei film Disney in tv continua il 28 dicembre. Rai1 manderà in onda Cenerentola, live action del classico del 1950 con Lily James nei panni della principessa Disney. L’appuntamento è alle ore 21:20. Nel cast, Richard Madden nel ruolo del Principe Kit, Cate Blanchett interpreta la matrigna, e Helena Bonham Carter è la fata madrina. La regia è di Kenneth Branagh.

Martedì 29 dicembre, altro live action Disney con La Bella e la Bestia del 2017, adattamento del classico del ’91. Emma Watson interpreta Bella mentre Dan Stevens è la Bestia/Principe. Appuntamento su Rai1 alle ore 21:20. La regia è di Bill Condon.

La programmazione dei film Disney in tv si conclude l’ultimo dell’anno, il 31 dicembre, con il cartone Gli Aristogatti , che da poco ha festeggiato 50 anni. Appuntamento su Rai2 alle ore 21:10. Una nobildonna parigina decide di lasciare in eredità tutti gli averi ai suoi gatti. Ma il perfido maggiordomo Edgar non ci sta e ce la mette tutta per eliminare i felini.

Per chi cerca l’alternativa, Canale5 prosegue la maratona della saga di Harry Potter (che si sposta al martedì per gli ultimi due capitoli); dal 23 dicembre, su Spike invece inizia la maratona de Il Signore degli Anelli.

Articolo in aggiornamento