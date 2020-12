La scaletta de Il Volo su Rai1 il 25 dicembre comprende brani classici del Natale, appartenenti alla tradizione musicale natalizia internazionale. L’appuntamento è alle ore 20.35, dopo il telegiornale.

Dalla suggestiva Piazza Papa Pio XII di Roma, di fronte alla Basilica di San Pietro, il trio pop-lirico si esibirà in una speciale performance natalizia per intonare alcuni dei brani più suonati e cantanti in questo periodo dell’anno.

Staserà sarà Il Volo a portare un po’ di atmosfera natalizia nelle case degli italiani con uno speciale appuntamento trasmesso sul primo canale Rai.

La scaletta de Il Volo su Rai1 il 25 dicembre

La scaletta de Il Volo su Rai1 il 25 dicembre si compone di tre brani natalizi. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si esibiranno sulle note di Adeste Fideles, Oh Holy Night e Astro del Ciel nella magica cornice del colonnato di San Pietro, per la prima volta teatro di uno showcase televisivo di Natale.

A completare la scenografia, il tradizionale albero di Natale addobbato in piazza con il presepe tra il colonnato.

Ecco i brani in scaletta:

Adeste Fideles

Oh Holy Night

Astro del Ciel

Il concerto de Il Volo a Roma nel 2021

Il Volo tornerà nello stesso posto per un concerto nel 2021. Piazza Papa Pio XII di Roma, sullo sfondo della Basilica di San Pietro, tornerà ad essere eccezionale location di uno spettacolo musicale il prossimo 5 giugno.

Il trio pop-lirico si esibirà in memoria di Ennio Morricone, scomparso la scorsa estate, ed intonerà alcune delle sue colonne sonore più famose nel mondo. Il Volo tribute to Ennio Morricone sarà un viaggio tra le canzoni di Morricone, di buon auspicio per la ripresa dei concerti dal vivo, interrotti nel 2020 a causa della pandemia Covid-19.

Lo spettacolo si colloca all’interno di United For The World, format che coniuga musica e arti visive, nato da un’idea di Thomas Errera. United For The World vuole sensibilizzare su importanti temi globali quali la cura e la salvaguardia del pianeta, l’inclusione, lo sviluppo sostenibile.