Il Volo Tribute To Ennio Morricone è l’evento in programma a Roma nel 2021 presentato oggi attraverso una conferenza stampa in diretta streaming. Il Volo Tribute To Ennio Morricone è anche il titolo del nuovo album de Il Volo in uscita in tutto il mondo.

Alla presenza della sindaca di Roma Capitale – Virginia Raggi – Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone hanno presentato il loro nuovo progetto: un tributo ad Ennio Morricone. Si terrà il 5 giugno 2021.

Il grande compositore delle migliori colonne sonore del cinema mondiale è scomparso lo scorso 6 luglio e il trio pop-lirico italiano rende omaggio al Maestro e alla sua musica attraverso un grande evento.

Dalla sindaca di Roma Capitale arriva l’invito a pensare al futuro, un obbligo morale di tutti nonostante l’emergenza sanitaria. L’intenzione è quella di guardare alla ripresa della cultura, del turismo e della creatività. Roma guarda al futuro anche con il grande evento de Il Volo in programma per il 5 giugno 2021.

Sarà una prima edizione di un tributo ad Ennio Morricone attraverso un grande concerto gratuito aperto a tutti, di grande spessore e in una location importante per Roma, un momento di grande unità di cui tutti abbiamo bisogno. A fare da sfondo sarà la basilica di San Pietro e il suo colonnato: il concerto si terrà in Piazza Pio XII.

Prendono la parola i ragazzi de Il Volo, ricordano aneddoti della loro carriera legati al Maestro e a E Più Ti Penso, un brano che ha fatto parte del loro primo album, su un medley delle colonne sonore dei film C’Era Una Volta In America e Malèna firmate da Ennio Morricone. “Viviamo in un momento complicato, inizia a diventare tutto più difficile, speriamo di poterne uscire presto. Noi come artisti stiamo aiutando la nostra categoria e con vari artisti stiamo preparando un progetto per raccogliere fondi a sostegno dei lavoratori del mondo della musica più colpiti”, dice il trio.

L’evento sarà trasmesso anche in diretta TV su una rete nazionale. Numerosi inoltre saranno gli ospiti sul palco con Il Volo. Il Volo tribute to Ennio Morricone si colloca all’interno di United For The World, format che coniuga musica e arti visive, nato da un’idea di Thomas Errera, ideatore e organizzatore di eventi.