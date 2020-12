Qui E Adesso di Massimo Ranieri non va in onda stasera: la notte della vigilia di Natale Rai3 propone il Festival internazionale del Circo di Montecarlo e costringe Massimo Ranieri ad un altro giovedì di stop.

Qui E Adesso non slitta, però, di un’altra settimana. La terza puntata dello show verrà recuperata.

Massimo Ranieri non va in onda stasera, giovedì 24 dicembre, ma recupera la terza puntata di Qui E Adesso domani sera, eccezionalmente di venerdì. La penultima delle quattro serate con lui dal Teatro Sistina di Roma andrà quindi in scena nella notte di Natale, venerdì 25 dicembre. Si attendono poi aggiornamenti sull’ultimo appuntamento di Qui E Adesso: il prossimo giovedì è infatti la notte di Capodanno e, probabilmente, la Rai opterà per un altro posticipo.

Già lo scorso giovedì,17 dicembre Massimo Ranieri aveva lasciato il posto al film Il Sindaco Del Rione Sanità. La prima puntata dello show era invece slittata a causa della morte di Maradona che ha costretto la Rai a rimandare di una settimana il debutto di Qui E Adesso. La necessità di trasmettere un film su Maradona e il dolore profondo di Massimo Ranieri per la scomparsa del campione di calcio, avevano spinto la produzione a prevedere una riprogrammazione del debutto, con il consenso dello stesso Ranieri.

Ora si rende necessaria un’altra modifica al palinsesto Rai, complici le festività natalizie. La terza puntata di Qui E Adesso di Massimo Ranieri non va in onda stasera e si sposta di un giorno a favore del Festival del Circo di Montecarlo. La serata fa parte del festival internazionale giunto alla sua edizione numero 44 e registrato a gennaio 2020 sotto il Tendone di Fontvieille a Monaco. Il più celebre festival circense al mondo sarà fruibile dal pubblico di Rai3 per un’unica serata, la notte della vigilia di Natale, dalle ore 21.20.