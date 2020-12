Meredith morirà in Grey’s Anatomy 17? Se lo sono chiesti tutti coloro che hanno già visto l’episodio 17×06, il finale invernale della stagione in onda su ABC il 17 dicembre (in Italia nel 2021).

Meredith morirà in Grey’s Anatomy 17?

L’episodio si è concluso con Meredith intubata nonostante abbia chiesto di non essere assistita con la ventilazione artificiale, un tentativo estremo di salvarla dal collasso dei polmoni che il Covid le ha procurato. Un peggioramente repentino arrivato dopo un apparente miglioramento, durato però lo spazio di un episodio.

Meredith morirà in Grey’s Anatomy 17 a causa del Covid?

Il rischio che Meredith possa non superare la sfida del Coronavirus dopo essere sopravvissuta a tutte le disgrazie immaginabili – dalle bombe agli annegamenti, passando per gli incidenti aerei e i parti in condizioni drammatiche – sembrerebbe infondato. Anche perché significherebbe chiudere la serie, che non esiste senza la sua protagonista. La Grey è l’eroina costruita per essere simbolo di resilienza, espressione di una forza di carattere forgiata con gli anni da lutti, distacchi, sofferenze fisiche e morali indicibili. Stavolta la sfida è il Covid e la scelta degli autori di avere proprio la protagonista come malata-simbolo di questa epidemia è già stata ampiamente spiegata: per mandare un messaggio forte al pubblico, per rendere comprensibile e impattante il dramma sanitario e sociale di questa pandemia, c’era bisogno che fosse il personaggio principale ad affrontarla nel modo più brutale.

Meredith morirà in Grey’s Anatomy 17 prima della fine della stagione?

Il produttore esecutivo Andy Reaser ha parlato con Entertainment Tonight del futuro di Meredith e del motivo per cui lo show ha scelto di raccontare un’infezione da Coronavirus così grave per la protagonista.

Non è qualcosa che prendiamo alla leggera e non vogliamo che Meredith se ne liberi troppo facilmente. Il virus colpisce tutti ed è implacabile, quindi ci vorrà implacabilità per combatterlo.

Meg Marinis, storica produttrice e sceneggiatrice della serie, ha aggiunto che il Covid è “così imprevedibile” da non lasciare spazio a previsione su come sarà il corso della malattia “sia in una persona sana che in una persona anziana“.

Meredith Grey è una persona giovane e sana, un dottore sano.. Il fatto che sia diventata così grave, è spaventoso per tutti noi, come fan e anche per le persone che convivono con questo. C’è un’urgenza perché si tratta di Covid.

Meredith morirà in Grey’s Anatomy 17 per il finale di serie?

L’episodio 17×06 si conclude con la protagonista senza conoscenza che viene intubata, segnando così il momento più drammatico della degenza di un malato di Coronavirus, ha sottolineato Reaser.

Non so se è chiaro, ma questo episodio finisce con l’inizio della voce fuori campo di chiusura, ma poi non si ferma (…) senti solo la musica e il suono del ventilatore e non siamo sicuri, entrando in questo momento specifico della stagione, quanto sia capace Meredith di tornare ad immaginare se stessa sulla spiaggia. Tornerà in modi inediti.

Non è dato sapere, per ora, se Grey’s Anatomy sarà l’ultima stagione della serie: “Non per giocare con le parole, ma c’è una differenza tra un finale e il finale. Gli elementi di questa stagione implicano sicuramente un finale”.