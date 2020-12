La messa in onda di Grey’s Anatomy 17×05 su Fox martedì 22 dicembre rappresenta l’ultimo appuntamento in prima visione assoluta per l’Italia col medical drama in questo 2020.

Si tratta dell’ ultimo episodio che Fox trasmetterà fino alla fine dell’anno, visto che il 29 dicembre non è prevista la messa in onda del sesto: Grey’s Anatomy 17×05 conclude la messa in onda per l’Italia della nuova stagione, che invece su ABC ha avuto il suo finale invernale prima della lunga pausa della programmazione col sesto episodio.

Grey’s Anatomy 17×05, intitolato Combatti il Potere, vede ancora Meredith combattere con le complicanze respiratorie dell’infezione da Coronavirus, che ha contratto lavorando nel reparto Covid dell’ospedale. Ma è soprattutto l’episodio che vede la Bailey alle prese con uno dei suoi genitori infetti: la storia di sua madre, contagiata in una residenza per anziani, diventa un potente omaggio alle persone che hanno contratto la malattia e che l’hanno dovuta affrontare da sole, con i loro parenti frustrati dall’impossibilità di assisterli. Il finale dell’episodio è stato concepito come tributo, con nomi e cognomi di vittime reali, ai tanti medici e operatori del settore sanitario che finora sono morti nell’esercizio della loro professione, eroi silenziosi mai abbastanza ringraziati per il loro sacrificio, che talvolta vuol dire rimetterci la vita.

Ecco la trama di Grey’s Anatomy 17×05 in onda su Fox (canale 112 di Sky) il 22 dicembre, disponibile anche on demand e su NowTv.

Bailey va nel panico quando sente che c’è stata un’ondata di casi di COVID-19, poiché ha dei cari in una residenza assistita. Nel frattempo, Jackson e Richard si alleano contro Catherine per insegnarle una lezione, e Teddy continua a cercare di riparare le sue relazioni logorate. Dopo un intenso intervento chirurgico, Jo è incerta sul suo futuro.

Grey’s Anatomy 17×06, finale di metà stagione che ha incrociato il tema del Covid con quello dei diritti umani delle minoranze etniche, andrà in onda su Fox solo nel 2021, probabilmente nel primo martedì dopo la conclusione delle festività, il 12 gennaio.