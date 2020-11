Apparso nuovamente a sorpresa nella serie dopo l’addio del 2016, Patrick Dempsey si lascia sfuggire un grosso spoiler sulla malattia di Meredith in Grey’s Anatomy: l’interprete di McDreamy, che apparirà in altri tre episodi oltre la scena vista nel finale della première di stagione, ha rivelato durante un’intervista a Ellen Degeneres la diagnosi della Grey, che dal terzo episodio sarà ricoverata al Grey Sloan Memorial Hospital dopo essere svenuta nel parcheggio.

Patrick Dempsey conferma che la malattia di Meredith in Grey’s Anatomy non è l’Alzheimer, come temuto da molti fan storici della serie per la familiarità del personaggio con la patologia. Invece, più plausibilmente con la trama di questa stagione, la malattia di Meredith in Grey’s Anatomy è proprio il Covid-19: d’altronde i primi due episodi della diciassettesima stagione hanno visto la Grey impegnata senza sosta nel reparto Covid dell’ospedale, impossibilitata perfino a tornare a casa dai suoi figli per evitare di contagiarli. Ma a quanto pare lei stessa resta infettata dal virus e dovrà affrontare il ricovero in ospedale.

Intervistato da Ellen Degeneres nel suo show, Patrick Dempsey ha parlato di un “sogno Covid” della Grey, alludendo all’immagine della spiaggia in cui i due personaggi si incontrano e confermando così, indirettamente, qual è la malattia di Meredith in Grey’s Anatomy.

L’attore ha raccontato come è nato il suo cameo, rimasto segreto perfino per il resto del cast fino alla messa in onda della première di stagione: Dempsey raccontato di avere incontrato Ellen Pompeo a luglio e di aver discusso con lei su come sensibilizzare le persone all’uso delle mascherine per combattere il Coronavirus. Entrambi hanno concordato che una reunion sarebbe stata di grande effetto per il pubblico, ma il merito dell’escamotage narrativo per cui Derek appare in sogno alla protagonista è della showrunner della serie, Krista Vernoff, che ha voluto sottolineare quanto la dimensione onirica sia accentuata durante la pandemia: “Krista ha avuto questa grande idea in cui verrò a trovarla nel suo sogno Covid” ha dichiarato Patrick Dempsey.

L’attore ha anche aggiunto che apparirà di nuovo durante il racconto della malattia di Meredith in Grey’s Anatomy 17, come una sorta di angelo custode durante la sua degenza. “Non sono sicuro di quanti episodi farò in questa stagione, ma so che torna a farci visita – ha detto in riferimento a Derek – Ci sono così tante anime che abbiamo perso in questo momento, quindi l’idea di avere angeli intorno a noi è molto confortante, almeno per me“. E insieme a lui, a quanto pare, torneranno anche molte ex star della serie, da Sandra Oh a Katherine Heigl, passando per Sara Ramirez e Jessica Capshaw.

Please let’s come together, respect each other, wear a mask, and thank our first responders. They work tirelessly and risk their lives to keep us safe. #greysanatomy #wearamask #respect #firstresponders #thankyou pic.twitter.com/dgQigFzknM — Patrick Dempsey (@PatrickDempsey) November 13, 2020

Di sicuro, Dempsey sarà nel terzo episodio, in onda su ABC negli Usa il 19 novembre. In Italia la nuova stagione arriva in anteprima assoluta su Sky il 24 novembre.