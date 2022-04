Giungono finalmente buone notizie per tutti coloro che si ritrovano con un OnePlus 8 e 8T, in relazione a coloro che hanno riscontrato difficoltà dopo l’installazione dell’aggiornamento con OxygenOS 12. Il pacchetto software ha visto la luce durante il mese di marzo, arrivando gradualmente in Europa solo ad aprile. Un intervento software molto importante, che ha ulteriormente valorizzato alcune promozioni trattate sul nostro magazine ad inizio anno. Detto questo, ci sono altri aspetti che dobbiamo necessariamente prendere in esame questa mattina.

Passi in avanti per la durata della batteria per OnePlus 8 e 8T con OxygenOS 12 tramite l’aggiornamento di fine aprile

Già, perché dopo l’arrivo sul mercato dell’aggiornamento con OxygenOS 12 per OnePlus 8 e 8T non sono certo mancate le lamentele degli utenti. Da un lato, bug vari come i tempi di apertura delle app ed il riconoscimento dell’impronta digitale per sbloccare i device, come ho avuto modo di constatare in prima persona con OnePlus 8T, mentre dall’altro c’è come al solito qualche problema con la durata della batteria. Soprattutto su quest’ultimo punto, a conti fatti, abbiamo registrato non poche lamentele in Italia e nel resto del mondo.

Per farvela breve, abbiamo fatto importanti passi in avanti con la durata della batteria per OnePlus 8 e 8T con OxygenOS 12 tramite l’aggiornamento di fine aprile, giunto su molti device in commercio qui da noi solo durante l’ultimo fine settimana. Troppo presto per dire con certezza se il pacchetto software abbia effettivamente migliorato la situazione, ma di certo è apprezzabile un intervento così tempestivo da parte dei tecnici, nel tentativo di migliorare da subito l’esperienza di utilizzo del tanto discusso pacchetto software.

Dunque, fate molta attenzione alle notifiche, in quanto tutti potranno vedere migliorata la durata della batteria per OnePlus 8 e 8T con OxygenOS 12, in merito alla distribuzione dell’aggiornamento di fine aprile in Italia e nel resto d’Europa.