Non sono pochi gli utenti OnePlus ad aver segnalato problemi all’app Galleria dei loro device. L’interfaccia, difatti, tende a bloccarsi per qualche frangente nel momento in cui si prova a condividere una foto o un filmato, senza riuscire a porvi rimedio nemmeno disinstallando gli ultimi aggiornamenti dell’applicazione, pulendo la cache oppure riavviando il telefono. Sul forum ufficiale, l’azienda cinese ha fatto sapere che trovare una soluzione al disturbo non è stato per niente semplice, soprattutto perché non derivante soltanto dall’app Galleria di OnePlus, ma anche a Messaggi di Google.

C’è un rimedio temporaneo cui ricorrere per ovviare, e consiste nell’aprire il Play Store e cercare ‘Messaggi‘, per poi disinstallarla per cancellare gli aggiornamenti recenti e tornare ad una versione precedente dell’app. Bisognerà poi verificare che gli aggiornamenti automatici siano disabilitati, per poi riattivarli nel momento in cui il disturbo sarà stato risolto da chi di dovere. Se, aprendo il Play Store, non si dovesse riuscire a trovare l’app Messaggi di Google, il produttore cinese suggerisce di toccare l’icona del proprio account, trovare la voce ‘Gestisce app‘ e poi ‘Gestisci‘. Cercare nella lista che si aprirà l’app Messaggi e seguire i passaggi in precedenza indicati.

L’OEM cinese ha affermato che il problema nasce dal conflitto tra le due applicazioni, Galleria e Messaggi, e che per risolvere, in attesa di un fix ufficiale, serve tornare ad una versione precedente dell’app Messaggi. Al post di OnePlus, secondo quanto riferisce qualche utente, è seguito un aggiornamento software da 170MB nel cui changelog si legge proprio circa la risoluzione del problema relativo all’app Galleria di OnePlus. Possiamo considerare chiuso il discorso, almeno fino a prova contraria. Fateci sapere se è così anche quanto vi riguarda attraverso il box dei commenti qui sotto.

