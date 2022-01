OnePlus pare sia in procinto di preparare una nuova serie di dispositivi premium dotati di chipset di punta, ma ad un prezzo molto competitivo. Il colosso cinese nel corso degli anni ha ottenuto un’importante valutazione come brand, in grado di regalare prestazioni e specifiche a bordo di un device di punta ad un costo ragionevole. Gli smartphone del produttore di Shenzhen hanno visto aumentare il loro prezzo in questi anni, ma pare che il marchio potrebbe tornare sui suoi passi lanciando una nuova serie di top di gamma più conveniente.

Stando a quanto riferito da Digital Chat Station, leaker di Weibo, OnePlus si è messa a lavoro su una nuova linea di smartphone di punta basata sulle prestazioni e sui giochi da mobile. Si sostiene che questa serie di telefoni avrà un prezzo compreso tra 2000 e 3000 Yuan (ossia da 315 a 473 dollari, che, tramutati in euro, corrisponde al ventagio compreso tra i 308 ed i 415 euro). I prezzi cinesi solitamente sono più economici rispetto a quelli proposti nelle altre parti del mondo, dunque dovremmo aspettarci un aumento sostanziale dei prezzi in Europa. Inoltre, il leaker ha anche spiegato che questa nuova serie adotterà un processore top ed uno display piatto. Questo potrebbe significare che sfrutterà un chipset SoC Mediatek Dimensity 9000 oppure un modello precedente come Snapdragon 888, Snapdragon 870 o Dimensity 1200.

Ad ogni modo, ancora non sono stati rilasciati dettagli ufficiali sul rilascio di questa probabile serie OnePlus, ma per lanciare dispositivi ad un prezzo così conveniente il produttore potrebbe anche “tagliare” altre aree, come ad esempio le telecamere, la classificazione IP ed il supporto per la ricarica wireless. Ovviamente si spera che questa linea di smartphone più economica, ma potente, possa giungere presto in altri mercati, compreso quello europeo. Insomma, non ci resta che aspettare eventuali conferme circa i nuovi dettagli.

