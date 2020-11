Ha ricevuto un altro aggiornamento il OnePlus 8T: a distanza di soli pochi giorni dal penultimo pacchetto OxygenOS 11.0.4.5 ecco arrivare la release 11.0.5.6 (come riportato sul forum ufficiale del produttore cinese, consultabile a questo indirizzo), al momento aperto al mercato indiano, per poi arrivare anche in Europa e USA (per quanto ci riguarda la build di riferimento avrà la sigla ‘11.0.5.6.KB05BA’). Il changelog rivela di modifiche introdotte per migliorare il tasso di successo con cui viene registrata l’impronta digitale e l’esperienza d’uso che ne scaturirà, l’ottimizzazione della funzione di scansione dei contenuti multimediale per velocizzare la ricerca, e l’ulteriore miglioramento dell’impatto energetico del sistema operativo con relativo aumento dell’autonomia.

Il OnePlus 8T vede anche risolto il problema per il quale la cache delle applicazioni non poteva essere cancellata in modo corretto in seguito alla disinstallazione dell’app in questione (in maniera tale da avere la memoria sempre libera da file inutili, che non utilizzeremo più), come pure il disturbo per cui il display iniziava a lampeggiare nel momento in cui si utilizzava lo sblocco tramite impronta digitale. Per quanto riguarda il comparto fotografico, l’ottimizzazione è relativa al bilanciamento del bianco della fotocamera, così come pure alla qualità dell’immagine, nettamente migliorata.

L’aggiornamento che sta impattando il OnePlus 8T investe anche il campo della rete, con l’ottimizzazione della stabilità della connessione ed il miglioramento dell’esperienza videoludica e delle videochiamate (le cui sessioni in alcuni momenti tendevono a cadere, con chiaro disappunto da parte dei consumatori). Il team di sviluppo di casa OnePlus si sta dimostrando, come sempre, molto accorto alle esigenze del proprio pubblico, in questo caso con particolare attenzione ai proprietari del OnePlus 8T. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo al più presto possibile.