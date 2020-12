Il miglior concerto del 2020 è quello de Il Volo. A stabilirlo è il Digital Journal, che ha eletto come miglior live quello che il trio ha tenuto al Radio City Music Hall di New York, tenuto il 6 febbraio 2020 per il decennale di carriera.

Il concerto aveva registrato il tutto esaurito, con tutti i 7000 posti occupati nella sua posizione centrale di Times Square. Ecco le parole di Markos Papadatos, che ha annunciato quale sia stato il miglior concerto del 2020:

“Questo spettacolo faceva parte del tour per il loro decimo anniversario e ha ottenuto una brillante recensione su Digital Journal, e giustamente il concerto è stato definito ‘ipnotizzante’ e il trio ha ricevuto i complimenti per la ‘voce eterea’. Il pubblico allo storico Radio City Music Hall era in soggezione per il talento, la band e l’orchestra erano entrambe composte da musicisti di talento. La voce del trio era espressiva, potente e evocativa. Vale la pena vedere Il Volo dal vivo ogni volta che viene in città. Chi deve ancora vederli non sa cosa si sta perdendo”.

I concerti del trio sono continuati fino a prima della pandemia, quando sono dovuti tornare in Italia per trascorrere i mesi del lockdown. Come tutti gli artisti, anche Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto si sono dovuti fermare a causa dell’emergenza sanitaria.

Il 2021 dovrebbe essere l’anno della ripartenza per tutti gli eventi dal vivo, ma è tutto legato all’andamento dell’emergenza sanitaria che dovrebbe risolversi con l’arrivo del vaccino. I concerti 2021 rimangono quindi formalmente in piedi, compresi quelli del gruppo che aveva deciso di rimandare tutti gli eventi.

Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto saranno anche i protagonisti dell’intermezzo musicale in programma per il giorno di Natale e che terranno il 25 dicembre dopo il Tg1. La musica, quindi, non mancherà in questo Natale diverso per tutti e in piena pandemia.