Gli appassionati di videogame ricorderanno che Godfall per PS5 è stato il primo titolo ad essere espressamente annunciato non solo per PC, ma anche per la console di nuova generazione a marchio Sony – disponibile in Italia dallo scorso 19 novembre. Realizzato dai ragazzi di Counterplay Games sotto etichetta Gearbox Software, si tratta di un actionRPG ambientato in un mondo high fantasy diviso nei cinque reami di Terra, Acqua, Aria, Fuoco e Spirito. E dove i giocatori vestono i panni degli ultimi membri dell’Ordine dei Cavalieri per impedire che un evento apocalittico si abbatta sul loro mondo.

E se è vero che le recensioni apparse online hanno pennellato un’esperienza piuttosto godibile, è naturale che i possessori della piattaforma next-gen giapponese potrebbero essere incuriositi e volerselo portare a casa. Magari ad un prezzo vantaggioso. In loro soccorso, come spesso accade, arriva allora il colosso dell’eCommerce Amazon, che sui propri listini ha scontato proprio Godfall per PS5. Il prezzo è pari a 59,99 euro, contro i precedenti 79,99 euro di listino, per un risparmio effettivo di 20 euro. L’offerta messa sul piatto dall’azienda fondata e capitanata da Jeff Bezos è valida per un periodo di tempo limitato – probabilmente solo per oggi, 23 dicembre 2020 -e comunque fino ad esaurimento scorte. La consegna è invece prevista il 28 dicembre con spedizione rapida o il 30 dicembre con spedizione standard, per un regalo di Natale leggermente in ritardo.

Godfall - PlayStation 5 Starter pack: parti avvantaggiato con una selezione di potenti oggetti

Spada di Zer0: scatena la lama di un maestro assassino di un altro...

La versione in vendita su Amazon Italia include anche uno Starter Pack digitale con la Spada di Zer0, la skin armatura valoriana Cromo per crinargento, Fenice, grigiofalco e skin armatura valoriana rossa per tifone. A seguire la sinossi di Godfall per PS5: