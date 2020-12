Con le vacanze natalizie ormai quasi alle porte ed un periodo che, volenti o nolenti, ci terrà a casa a lungo, è naturale che gli appassionati di gaming siano alla ricerca di giochi PS4 in offerta per “evadere” ed esplorare mondi fantastici in pixel e poligoni. Magari da far girare pure sulla console di nuova generazione a marchio Sony, quella PS5 sbarcata sugli scaffali dei negozi fisici e online lo scorso 19 novembre – e sold out praticamente ovunque.

Sta di fatto che la “grande S” ha pensato proprio ai suoi fedelissimi, ed è andata a lanciare ufficialmente anche in Italia gli sconti di gennaio 2021 sul PlayStation Store. Come potete verificare collegandovi subito alla pagina dedicata alla promozione – a questo indirizzo -, i giochi PS4 e PS5 in offerta sono tantissimi, ed includono alcune produzioni imperdibili nella libraria virtuale di ogni nerd che si rispetti. E se è vero che la scelta è ampia – comprende anche DLC, espansioni e Season Pass -, allo stesso modo abbiamo deciso di selezionare per voi le offerte migliori: naturalmente si tratta di titoli da scaricare tutti in digitale dallo Store giapponese, con i saldi che saranno validi fino al prossimo 9 gennaio.

Tra i tanti giochi PS4 e PS5 in offerta per gennaio su PS Store andiamo allora a segnalare prima di tutto il nuovissimo Assassin’s Creed Valhalla Gold Edition a 79,99 euro, assieme al supereroistico Marvel’s Avengers Edizione Deluxe a 44,99 euro e all’altrettanto recente Watch Dogs Legion Gold Edition a 74,99 euro. I saldi proseguono con Yakuza Like A Dragon Hero Edition a 48,99 euro, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 a 38,49 euro, Godfall – tra i titoli di lancio di PlayStation 5 – a 59,99 euro, The Last of Us Parte 2 Digital Deluxe a 49,59 euro e ancora FIFA 21 Beckham Edition a 34,29 euro, Destiny 2 Oltre La Luce Edizione Deluxe a 59,49 euro, DOOM Eternal Edizione Deluxe a 32,99 euro e eFootball PES 2021 Season Update Juventus Edition a 17,49 euro. Cosa ne dite. ne approfitterete?