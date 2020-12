Dopo qualche slittamento e una lunga attesa, finalmente andrà in onda Velvet Collection Gran Finale su Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre) oggi, 22 dicembre. Con una reunion tanto attesa ad una speciale sfilata, si darà inizio alle feste natalizie in casa Rai e mentre sulla rete ammiraglia andrà in scena Sergio Castellitto con un grande classico, Natale a Casa Cupiello, i fan della serie spagnola Velvet potranno iniziare questo lungo periodo in compagnia di Ana (Paula Echevarría) e Alberto (Miguel Ángel Silvestre). L’ultimo capitolo di una delle serie più amate di questi ultimi anni diretto da Gustavo Ron, darà al pubblico l’opportunità di salutare tutti i suoi personaggi riportando indietro non solo Ana e Alberto ma anche i protagonisti più amati.

La vendita delle gallerie ad un grande marchio di abbigliamento sarà l’occasione per organizzare una grande festa di addio riunendo i vecchi e i nuovi protagonisti che hanno percorso la storia della serie spagnola iniziata nel 2014. I nostri protagonisti si ritroveranno alle prese con una speciale sfilata presentata da Raúl de la Riva (Asier Etxeandía) proprio dove nei bellissimi anni ’50, aprivano le loro porte al pubblico le Gallerie Velvet.

La serie spagnola ha preso il via con un amore impossibile, quello di Ana e Alberto, ostacolato da una differenza di classe e un sogno ambizioso e mentre gli anni sono passati le storie dei personaggi che popolavano la Galleria è entrata nel cuore dei fedelissimi. Purtroppo gli ascolti non sono andati come previsto e quindi la serie ha subito traslochi, cancellazioni e slittamenti, ma alla fine Velvet Collection Gran Finale andrà finalmente in onda per chiudere questo lungo capitolo.

Ai protagonisti principali si uniranno anche Doña Blanca (Aitana Sánchez-Gijón) e Macarena che verranno da Siviglia alla festa di Madrid; Dalla Velvet di Barcelona arriveranno Clara (Marta Hazas), Mateo (Javier Rey), Pedro (Adrián Lastra) e Jonás (Llorenç González) ma il ritorno più atteso sarà quello di Ana e Alberto da New York. Cosa ne è stato dei nostri protagonisti in questo periodo? Ana, Rita e Clara si ritroveranno di nuovo insieme in un mondo tutto loro, Clara e Mateo potranno finalmente consolidare il loro amore e Doña Blanca e Max si lasceranno andare ai ricordi. A loro si uniranno anche Enrique e Patricia. Chi comprerà le Gallerie e conosceremo il misterioso acquirente?