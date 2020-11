Alberto Márquez e Ana Ribera chiuderanno la saga di Velvet con lo speciale natalizio Velvet Collection Gran Finale che andrà in onda su Rai Premium proprio ad un passo dal Natale. La produzione con cui Bambú Producciones e Movistar + hanno chiuso la saga della serie spagnola arriverà presto sui nostri schermi ma non su Rai1 bensì su Rai Premium, il canale che ha raccolto il finale della seconda stagione quando gli ascolti non hanno convinto i vertici della rete ammiraglia della tv pubblica.

Tutti coloro che con tanta dedizione hanno seguito le storie di Ana e Alberto e di tutti i protagonisti che ruotano intorno al famoso magazzino spagnolo, possono finalmente mettersi comodi e godersi il gran finale della tormentata storia d’amore tra Alberto, il ricco proprietario della galleria di moda più famosa di Madrid, e Anna, umile sarta diventata adesso una grande stilista nonché sua moglie.

Il bel protagonista non è apparso nello spin-off della serie Velvet Colection mentre Ana, Paula Echevarria, lo ha fatto nella prima puntata per passare il testimone all’amica e collega Marta Hazas alias Clara Montesinos, protagonista di questa sorta di seguito. Adesso anche il pubblico italiano avrà modo di rivedere l’intera squadra insieme, compresi i due protagonisti storici di Velvet.

In un primo momento Rai Premium aveva annunciato la messa in onda di Velvet Collection Gran Finale verso metà di dicembre salvo poi fare un passo indietro e rimettere in panchina il film. Nelle ultime ore c’è stato un altro ripensamento confermando che l’appuntamento è fissato per il 13 e il 20 novembre con gli episodi (5 a serata) di Velvet Collection 2 e poi mercoledì 23 dicembre il gran finale, il film che chiuderà la saga di Ana e Alberto.

Ecco il promo del gran finale:

L’ultimo capitolo vede il team alle prese con la decisione di vendere il marchio di fronte ad una offerta di denaro irrinunciabile ma prima di farlo hanno intenzione di riunirsi insieme per un’ultima volta per celebrare il Natale nel luogo che ha cambiato le loro vite. Nel promo del film Ana e Alberto appaiono di nuovo insieme impegnati ad organizzare l’emozionante addio alle gallerie “una celebrazione che sarà il miglior pretesto per ricordare vecchi amici, iniziare nuove avventure o riviverne altre che si pensavano finite. Un ultimo addio che riunirà la famiglia Velvet e in cui l’incontro sarà il miglior modo di salutarsi”. Come andrà a finire?