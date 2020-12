Le foto scattate con il Samsung Galaxy S21 Ultra faranno invidia, questo ormai è chiaro. Se avevate ancora qualche dubbio, l’utente Snapdrachun 888 5G lo spazzerà via: il tweet ha due foto in allegato, una scattata con il prossimo top di gamma del colosso di Suel e l’altra catturata con il Samsung Galaxy Note 20 Ultra, ed entrambi aventi la luna come soggetto. In entrambe le situazioni i dispositivi dovrebbero essere spinto da un processore Exynos (non ci sono conferme a riguardo), e, nonostante la compressione di Twitter, le immagini evidenziano ad occhio nudo i miglioramenti apportati dalla società asiatica, che hanno alzato di non poco il livello della qualità generale.

My sources gave me 2 moon pic, one is the Exynos S21 Ultra that my source is using, another is the Exynos Note20 Ultra. Even with Twitter compression, you still can tell the difference between both 😁



Both pic are handheld 50x btw pic.twitter.com/WSTNTEekHo — Snapdrachun 888 5G (@chunvn8888) December 20, 2020

Il leaker ha affermato che per entrambi gli scatti è stato usato lo zoom 50x, e che il Samsung Galaxy S21 Ultra è stato capace di un più elevato grado di dettagli, oltre a riprodurre più fedelmente i colori, parsi più naturali. Al momento del lancio del Samsung Galaxy S20 Ultra, il colosso di Seul diede grande risolto alle capacità di zoom del dispositivo, migliorate senz’altro con il Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Con il Samsung Galaxy S21 Ultra aspettiamoci un ulteriore salto di qualità per quanto concerne la caratteristica, che va ad aggiungersi a quanto già reso noto nelle scorse ore relativamente al comparto fotografico in generale.

Il Samsung Galaxy S21 Ultra sarà spinto dal processore Snapdragon 888 o Exynos 2100, a seconda del mercato di destinazione, includerà il supporto 5G, uno schermo con frequenza di refresh rate a 120Hz, la compatibilità con la SPen (che però non dovrebbe essere integrata nella scocca del dispositivo). Il terminale, insieme ai Samsung Galaxy S21 e S21 Plus, verrà presentato il prossimo 14 gennaio, con un certo anticipo rispetto alla tradizionale tabella di marcia di fine febbraio.