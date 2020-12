Roberto Bolle balla con Vasco Rossi a Danza Con Me, ma questa potrebbe non essere l’unica occasione in cui i due artisti si ritroveranno sullo stesso palco.

Le prime anticipazioni sul programma sono state fornite dal celebre ballerino durante la conferenza stampa di presentazione dello show, del quale sarà ospite anche Vasco Rossi.

Com’è noto, il rocker di Zocca presenterà il suo prossimo singolo – Una Canzone D’Amore Buttata Via – con la quale aprirà la sua nuova era discografica tutta dedicata ai concerti dal vivo che dovrebbero riprendere a giugno.

Ecco cos’ha raccontato Roberto Bolle sulla partecipazione di Vasco Rossi:

“Il primo nome che è stato annunciato è stato quello di Vasco Rossi che ci regalerà la sua nuova canzone. Vasco ama la danza e ama il teatro, ha anche collaborato con la Scala in passato. C’è questa unione di due mondi diversi che troveranno un punto di incontro che farà sognare tutti. Lo vedrete. Raramente si trovano punti di incontro ideali, di rara bellezza”.

Il momento con la partecipazione di Vasco Rossi è stato registrato anzitempo, proprio come ha spiegato Bolle. Il padrone di casa conferma anche che il Kom si è divertito a muovere alcuni passi di danza, come vedremo su Rai1 nella puntata di Capodanno. Roberto Bolle racconta:

“Il pezzo con Vasco Rossi è stato registrato ad ottobre all’Ansaldo che abbiamo arredato con sculture prese in prestito da scenografie alla Scala. L’abbiamo fatto diventare un luogo magico. Vasco, sì, ballerà con noi, ballerà a suo modo come fa durante i concerti. Noi balleremo davanti a lui e lui davanti a noi. Sono rimasto colpito dalla sua generosità, ha dato il 100% a questo pezzo, non si è tirato indietro”.

L’étoile ha anche un sogno nel cassetto, quello di poter danzare in uno dei concerti di Vasco Rossi. L’occasione migliore sarebbe quella dei Festival, che il Kom batterà nel corso della prossima estate, sempre con la speranza che i concerti possano tenersi: