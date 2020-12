Stanno per arrivare novità a dir poco significative per gli utenti Huawei che avranno modo di testare HarmonyOS 2.0 nel corso dei prossimi mesi. Argomento in parte toccato negli ultimi giorni anche sul nostro magazine, con debutto sul mercato di questo importante progetto a stretto giro. Nel corso delle ultime settimane, anche in relazione alle beta che hanno fatto il loro debutto sul mercato, ci sono state non poche critiche per gli sviluppatori. I tecnici, infatti, sono stati accusati di aver realizzato una grafica in tutto e per tutto uguale alla precedente.

Cosa cambia con Harmony OS 2.0 su Huawei e la nuova interfaccia

La situazione, però, è più articolata di quanto possa sembrare ed Harmony OS 2.0 su Huawei ci presenterà un’interfaccia assai differente rispetto alle attuali aspettative. Conferme importanti in merito ci arrivano direttamente da Huawei Central. Nei giorni scorsi, osservando il video dimostrativo riguardanti il pacchetto software, la maggior parte degli utenti si è lamentata del fatto che l’interfaccia utente di HarmonyOS 2.0, almeno per quanto concerne la versione mobile beta, fosse troppo simile a quella di EMUI 11.

Tuttavia, secondo diverse fonti cinesi che hanno affrontato la questione negli ultimi tempi, la beta trapelata fino a questo momento, anche in video, serve solo a mostrare le capacità per grandi linee di HarmonyOS 2.0. Dunque, non lasciatevi trarre in inganno, in quanto le novità per il pubblico Huawei saranno sicuramente più consistenti di quanto possiate immaginare ad oggi. Chiaro che notizie più concrete sotto questo punto di vista le avremo solo nei prossimi giorni.

L’interfaccia emersa finora non sarà quella definitiva di HarmonyOS 2.0. Staremo a vedere nelle prossime settimane quali saranno le nuove mosse di Huawei per rendere più gradevole l’esperienza di utilizzo degli smartphone, in modo che tutti si possano preparare al meglio a questo nuovo corso.