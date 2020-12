Arrivano oggi 17 dicembre alcune segnalazioni estremamente interessanti a proposito di HarmonyOS e del suo matrimonio con Huawei P50. La scorsa settimana, anche sul nostro magazine, abbiamo anticipato le mosse del produttore asiatico, intenzionato a garantire un valore aggiunto con il nuovo top di gamma dal punto di vista dello sviluppo software. Diventa importante stamane fermarsi un attimo e capire quali siano effettivamente le intenzioni del produttore in vista dell’esordio del modello sul mercato.

Huawei P50 e HarmonyOS: cosa sappiamo al momento

Secondo le informazioni riportate come sempre da Huawei Central, sappiamo che all’evento beta per sviluppatori di smartphone HarmonyOS 2.0, che si è tenuto ieri, il produttore cinese ha rilasciato la versione test del pacchetto software in questione. Cosa dobbiamo aspettarci con il nuovo top di gamma? Secondo le ultime notizie provenienti da Sina Tech China, la serie Huawei P50 sarà a conti fatti la prima dotata di HarmonyOS preinstallato e il lancio della serie P50 avverrà nel primo trimestre del 2021.

Esponenti dell’azienda hanno anche annunciato che Huawei installerà HarmonyOS su oltre 100 milioni di dispositivi entro il 2021, confermando a conti fatti l’intenzione di spostare i suoi smartphone e altri dispositivi esistenti su HarmonyOS. La presa di posizione, dunque, ci consente di andare oltre il nuovo Huawei P50, soprattutto per quanto riguarda le prospettive di sviluppo per le app sui dispositivi meno recenti. Quale sarà il destino di Android? Oggi qualche dettaglio extra da considerare ci sarebbe.

In particolare, i dispositivi Huawei con HarmonyOS supporteranno le app Android, ma per un periodo limitato. In questo modo, quando l’ecosistema HarmonyOS sarà completamente maturo, Huawei punterà esclusivamente su HarmonyOS. Dunque, fate molta attenzione non solo alle novità che avremo modo di toccare con mano attraverso Huawei P50, secondo quanto raccolto proprio in queste ore in rete. Che ne dite?