La questione del cambio offerta Iliad torna alla ribalta oggi 22 dicembre, in occasione del lancio di una novità molto importante per l’operatore mobile. Il vettore ha appena presentato entro i nostri confini il suo primo piano con navigazione 5G. Si tratta della promozione Flash 70 che include un pacchetto corposo da ben 70 GB di connessione dati con tecnologia 5G appunto, SMS e chiamate illimitate. Il prezzo invitante di 9,90 euro ha scatenato i già clienti dell’operatore: peccato solo che per loro l’upgrade non sia possibile, esattamente come nel caso di tutte le altre offerte precedenti.

Dal suo lancio di più di 2 anni fa, Iliad non ha mai concesso ai già clienti una funzione all’apparenza molto semplice, quella di modificare il proprio piano telefonico. I primi italiani che hanno dato fiducia proprio all’operatore arrivato nel nostro paese dalla Francia sono rimasti, salvo migrazioni verso la concorrenza, al primissimo piano di partenza. Quest’ultimo è di certo economico (ossia 5,99 euro) ma magari contiene un pacchetto di GB non considerato sufficiente sulla base delle proprie esigenze di navigazione. Per assurdo, chi proprio ha avuto la necessità di modificare il proprio piano ma sempre con Iliad, ha dovuto effettuare la famosa triangolazione, passare dunque alla concorrenza per poi tornare velocemente all’ovile.

Con l’avvento della prima proposta con annesso il 5G, in molti avrebbero sperato nella possibilità di effettuare proprio il cambio offerta Iliad verso la già illustrata Flash 70. Purtroppo non è possibile alcun upgrade neanche in questo caso e nonostante il corposo salto di qualità dalla rete 4G a quella 5G. Di seguito è stato riportato l’ultimo feedback dell’operatore, direttamente dalla relativa pagina Facebook che non lascia spazio a dubbi.

L’offerta Flash 70 sarà attiva fino al prossimo 21 gennaio. L’operatore invita dunque i clienti a non perdere l’occasione e attivare una nuova SIM. Sarebbe bastato solo il cambio offerta Iliad per tanti clienti ma, su questo fronte, l’interlocutore ha deciso di non ascoltare per nulla gli italiani.