La confessione di Cristiano Malgioglio su Sanremo al GF Vip lascia tutti di stucco. In diretta televisiva, su Canale 5, Malgioglio svela che era stato contattato da Amadeus per partecipare al Festival 2021 ma ha rifiutato, invitandolo a dare la priorità ad altri artisti.

Nonostante l’esclusione dalla case del Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio ha fatto ritorno nella struttura per una sorpresa natalizia da parte del GF. Rientrato momentaneamente in casa, Malgioglio ha incontrato Arisa, che avrebbe potuto essere una delle sue compagne d’avventura sanremese il prossimo anno.

Arisa è infatti tra i 26 Big del Festival di Sanremo 2021 e Malgioglio avrebbe potuto essere tra loro. Cristiano Malgioglio su Sanremo al GF Vip racconta di essere stato contattato dal direttore artistico, Amadeus, e di aver rifiutato il posto tra i Campioni.

“Mi ha chiamato Amadeus per Sanremo ma gli ho detto di dare il posto ad un giovane”, spiega. Alla base delle motivazioni della sua rinuncia, dunque, la volontà di lasciare spazio ad un cantante più giovane, al fine di incentivare la sua carriera artistica.

Il regalo di Natale di Malgioglio, dunque, sarebbe potuto essere molto più sostanzioso e cospicuo del panettone che Arisa gli ha donato. Cristiano Malgioglio avrebbe potuto scartare un regalo da parte di Amadeus che ha intravisto per poi rifiutare in modo spontaneo. Non sarà al Festival di Sanremo 2021 ma si fa già strada l’ipotesi di un invito come ospite, in una delle 5 serate della kermesse canora condotta da Amadeus.

“So che adesso Arisa farà Sanremo, è bellissimo. Sono molto contento. Avrei dovuto fare Sanremo anche io: mi ha chiamato Amadeus – sarei stato in gara con te – ma gli ho detto di dare il posto ad un giovane, io non ho bisogno di fare Sanremo”, le parole di Malgioglio ad Arisa in occasione della sorpresa al Grande Fratello Vip.