Il concerto di Francesco Gabbani a Ferrara verrà trasmesso in streaming mercoledì 23 dicembre, dalle ore 22.00. Gabbani si esibirà con il flautista Andrea Griminelli al Teatro Comunale di Ferrara per un emozionante concerto natalizio, un regalo per tutti i suoi fan in un momento di festa particolarmente difficile a causa delle restrizioni del Covid-19.

In un Natale fatto di limitazioni e di coprifuoco per l’emergenza sanitaria la Città di Ferrara, insieme a Francesco Gabbani ed Andrea Griminelli, vuole dare un segnale di speranza attraverso la musica, quella dei due artisti che si esibiranno insieme in streaming per i fan e per augurare a tutti una serena festività, per quanto possibile.

Per l’occasione la città di Ferrara accenderà le luci del Teatro Comunale una serata soltanto, quella del 23 dicembre, con la speranza che nel 2021 non ci sia più bisogno di spegnerle e con l’augurio che l’attività artistica dei teatri d’Italia possa presto ripartire per donare sollievo ai tanti lavoratori del mondo della spettacolo impossibilitati a svolgere i propri incarichi da quasi un anno.

Francesco Gabbani a Ferrara sarà alla voce e alla chitarra, accompagnato al piano da Lorenzo Bertelloni e da Filippo Gabbani alla batteria. La scaletta della serata prevedere alcuni dei suoi successi più conosciuti ma anche alcuni classici natalizi insieme al flautista Andrea Griminelli.

40 anni di carriera alle spalle e palchi internazionali: Andrea Griminelli ha suonato con Luciano Pavarotti, Zucchero Fornaciari e Andrea Bocelli, solo per citarne alcuni, e domani sera sarà sul palco del concerto di Francesco Gabbani a Ferrara.

Dove e come seguire il concerto di Francesco Gabbani a Ferrara

Il concerto di Francesco Gabbani a Ferrara sarà fruibile gratuitamente attraverso un dispositivo fisso o mobile dotato di connessione internet attiva. L’evento sarà trasmesso sui canali web del Comune di Ferrara, accessibile a tutti in modo completamente gratuito e senza la necessità di prenotazioni né di ticket vari.

Il concerto è fissato alle ore 22.00 per una serata in compagnia dell’artista che nel 2020 ha collezionato due dischi d’oro e uno di platino per un totale di 80 milioni di visualizzazioni du YouTube. Nel 2020, il video ufficiale di Viceversa, inoltre, ha conquistato il secondo posto della classifica dei video più visti dell’anno su YouTube.

Viceversa è il brano che Francesco Gabbani ha presentato al Festival di Sanremo 2020, in gara nella categoria dei Campioni. Anche in quell’occasione si classificò al secondo posto, alle spalle di Diodato, vincitore della kermesse canora.

Viceversa è anche un disco: Gabbani lo ha rilasciato tre anni dopo Magellano.