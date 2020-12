Sarà andato a ruba lo Xiaomi Mi Watch Lite, che ha fatto per poche ore la propria apparizione ufficiale su Amazon (dopo essere stato aggiunto sul sito internazionale del produttore da diversi giorni), dove adesso non risulta più disponibile (ci dispiace per quelli che magari lo stavano aspettando e non si sono accorti in tempo della sua disponibilità, che non è affatto durata molto). Lo smartwatch è stato in promozione al prezzo di 59 euro, venduto e spedito dal colosso dell’e-commerce. Lo Xiaomi Mi Watch Lite è molto simile ad Apple Watch lato design, ed è forse questo che lo rende così appetibile, almeno a prima vista. Non capita tutti i giorni di poter acquistare un indossabile con GPS stand-alone ad un prezzo così competitivo.

L’orologio intelligente include anche uno schermo LCD quadrato da 1.4 pollici con risoluzione pari a 320 x 320 pixel, il Bluetooth 5.0 e l’NFC. Inutile dirvi che lo Xiaomi Mi Watch Lite sia capace di misurare il battito cardiaco, monitorare la qualità del sonno e più di 11 modalità sportive differenti. Per non farsi mancare nulla, segnaliamo anche l’accessorio è resistente all’acqua fino a 5 atmosfere. La batteria ha una capacità di 230mAh (fino a 9 giorni con un solo ciclo di ricarica). La cassa è disponibile nelle colorazioni nero, blu e bianco, mentre i cinturini nelle nuance nera, Navy blue, Ivory (bianca), rosa e Olive (verde).

La disponibilità dello Xiaomi Mi Watch Lite su Amazon è durata appena una giornata (non sappiamo se per carenza di scorte, o se per esplicita volontà commerciale). Vi faremo sapere immediatamente quando tornerà in stock, speriamo allo stesso prezzo in offerta di 59 euro. Se l’aveste visto in tempo sareste stati tra quelli ad averlo acquistato ad occhi chiusi? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box dei commenti in basso.