La Xiaomi Mi Band 6 resta tra i braccialetti intelligenti più appetibili attualmente disponibili sul mercato (fermo restando che sta arrivando in Italia anche il modello NFC, che consentirà di effettuare pagamenti digitali accostando l’orologio al POS, senza sporcarvi minimamente le mani con contanti o carte di credito). Oggi 11 ottobre su Amazon è possibile portarselo a casa ad un prezzo speciale, facendolo vostro a 38,99 euro (consegna gratis in 1 giorno per gli abbonati ad Amazon Prime). La Xiaomi Mi Band 6 è disponibile da subito, con consegna senza costi aggiuntivi entro domani 12 ottobre, ordinandola entro poche ore. Il braccialetto intelligente non ha bisogno di presentazioni, sappiamo tutti che si tratta di un prodotto completo, che abbina la qualità ad un prezzo decisamente abbordabile.

L’idea di un indossabile vi piace, ma preferireste un dispositivo dallo schermo più grande? Potreste puntare sullo Xiaomi Mi Watch Lite, l’orologio smart del produttore cinese dotato di uno schermo LCD TFT da 1.4 pollici, con una batteria capace di garantire fino a 9 giorni di autonomia con un solo ciclo di ricarica, GPS integrato, 11 modalità sportive differenti, disponibile in versione italiana. Il prezzo dello Xiaomi Mi Watch Lite oggi 11 ottobre è di 59,99 euro su Amazon, in transazione sicura e consegna senza costi aggiuntivi sempre nella giornata di domani, martedì 12 ottobre.

La settimana dell’11 ottobre è iniziata proprio bene con le offerte Amazon relative alla Xiaomi Mi Band 6 ed al Mi Watch Lite: adesso non vi resta che scegliere l’articolo che pensate più adatto a voi ed acquistarlo approfittando del prezzo ribassato del giorno (non possiamo garantirvi che la cifra resti bloccata per troppo tempo, meglio affrettarsi). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.