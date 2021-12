Il fantastico e imperdibile smartwatch Xiaomi Mi Watch Lite è disponibile in super offerta oggi, venerdì 10 dicembre, su Amazon al prezzo di 39,99 euro (invece di 52,99 euro di listino) nella colorazione Navy Blue. Il wearable è venduto e spedito dall’e-commerce e, per gli utenti iscritti al servizio Prime, la disponibilità è immediata, la consegna è gratuita (assicurata prima di Natale) e senza costi aggiuntivi. Vediamo insieme le sue principali caratteristiche tecniche. Questo dispositivo sfoggia un display TFT a colori da 1,4 pollici con funzione touch, supporta la regolazione automatica della luminosità e presenta più di 120 diversi design di display con personalizzazioni delle sue caratteristiche, così da adattarsi al meglio al vostro stile.

Lo Xiaomi Mi Watch Lite è adatto sia per le attività sportive indoor che per quelle outdoor (si presenta come un perfetto personal trainer). L’orologio intelligente del brand cinese mostra 11 modalità di allenamento, tiene traccia dei vostri movimenti in tempo reale e vi aiuta a fissare obiettivi specifici per migliorare i risultati degli allenamenti. Lo smartwatch è resistente all’acqua fino a 5ATM (fino a 50 metri) ed integra il sistema di localizzazione GPS/GLONASS e altri diversi sensori per monitorare con precisione movimento, velocità, distanza e calorie bruciate.

Il wearable, inoltre, monitora con precisione il battito cardiaco 24 ore su 24 grazie al sensore PPG e avvisa quando la frequenza è fuori dalla gamma normale. Lo Xiaomi Mi Watch Lite può anche memorizzare i dati della frequenza cardiaca per un periodo di 30 giorni per assicurare monitoraggio/registrazione a lungo termine. Quanto alla batteria da 230mAh, la sua durata è garantita fino a 9 giorni. Insomma, Natale è ormai alle porte e se siete intenzionati a fare un regalo “da polso intelligente” allora potrete orientarvi sullo Xiaomi Mi Watch Lite (colorazione Navy Blue), in offerta su Amazon al prezzo di appena 39,99 euro.

