Nella giornata odierna, giovedì 11 novembre, è disponibile in super offerta su Amazon lo smartwatch Xiaomi Mi Watch Lite all’incredibile prezzo di 39,99 euro (anziché 69,99 euro di listino) e nelle tre colorazioni: Beige, Navy Blue e Nero. Parliamo di un dispositivo il cui design mostra un perfetto mix di eleganza e sportività. Sono disponibili 3 opzioni di colore per quanto riguarda il quadrante, 5 opzioni per il cinturino e più di 120 quadranti a tema e funzionalità personalizzate per rinnovare quotidianamente il nostro stile. Ma vediamo insieme le principali caratteristiche di questo fantastico orologio smart del produttore di Pechino.

Lo Xiaomi Mi Watch Lite sfoggia un display LCD touch a colori TFT da 1,4 pollici e supporta la regolazione automatica della luminosità. Per i più sportivi, il wearable presenta 11 modalità di allenamento sia al chiuso che all’aperto tra cui: corsa outdoor, camminata e trekking, nuoto, attività a corpo libero, ciclismo e cyclette. Inoltre, l’orologio tiene traccia dei movimenti in tempo reale e supporta l’impostazione di obiettivi di allenamento specifici per migliorare i risultati degli esercizi. Lo smartwatch è resistente all’acqua fino a 5ATM ed è dotato di un doppio sistema di posizionamento satellitare, ossia GPS + GLONASS e di sensori intelligenti multipli grazie a cui può tracciare con precisione traiettorie, velocità, distanze e calorie bruciate.

Lo Xiaomi Mi Watch Lite è in grado di monitorare con precisione la frequenza cardiaca 24 ore su 24 e avvisare quando supera i livelli normali. Il wereable monitora anche il sonno e la respirazione (con quest’ultima funzione si possono eseguire esercizi di respirazione guidata da 1 a 5 minuti ad un ritmo prestabilito utili per alleviare lo stress in ogni momento della giornata9. Insomma, potete acquistare oggi 11 novembre lo Xiaomi Mi Watch Lite in offerta su Amazon all’imperdibile costo di 39,99 euro ed in tre colorazioni. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce e, se siete clienti Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi.