Per il mercato globale è appena stato ufficializzato il nuovo smartwatch economico Xiaomi Mi Watch Lite, dotato di uno schermo LCD a colori da 1.4 pollici e con risoluzione pari a 320 x 320 pixel. Per quanto riguarda il monitoraggio dello stato di benessere e di salute degli utenti, sono presenti la misurazione del battito cardiaco, della qualità del sonno, delle notifiche relative alla respirazione, delle condizioni metereologiche, dell’orologio, degli allarmi, della torcia e del controllo della riproduzione musicale (tutte funzioni importanti e che vanno tenute nella giusta considerazione quando c’è da scegliere uno smartwarch adatto alle proprie esigenze).

Le modalità sportive tracciate dallo Xiaomi Mi Watch Lite sono 11, compresa quella del nuoto (l’indossabile è resistente all’acqua fino a 5 atmosfere), degli esercizi al chiuso e della corsa. Il dispositivo assicura una buona geolocalizzazione (GPS / A-GPS / GLONASS), una batteria da 230 mAh (9 giorni di autonomia con un solo ciclo di ricarica), dimensioni di 41 x 35 x 10,9 mm (distribuite in un peso di 35 gr.). Lo Xiaomi Mi Watch Lite include anche sensori quali i 3-axis accelerometer e 3-axis gyroscope, che certamente non potevano mancare a bordo di uno smartwatch degno di questo nome (altrimenti staremmo parlando di un semplice orologio, e non di un wereable a tutti gli effetti).

Per quanto riguarda il prezzo e la disponibilità dello Xiaomi Mi Watch Lite, non sono ancora stati resi noti i dettagli ufficiali, che tuttavia potrebbero comparire da un momento all’altro (ve li segnaleremo non appena possibile, tenendo presente che ci vorrà probabilmente qualche altro giorno prima che arrivino notizie complete). L’indossabile è comunque già reperibile sul portale internazionale del produttore cinese, consultabile a questo indirizzo. Se avete qualche domanda da volerci fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo al più presto.