Se siete alla ricerca di un nuovo smartwatch, ricco di funzioni, intelligente e con una personalità unica, allora non potete perdervi l’incredibile offerta dello Xiaomi Mi Watch Lite, disponibile nelcolore nero su Unieuro ad appena 49,99 euro (invece di 60,99 di listino). Per chi ancora non conoscesse le principali caratteristiche tecniche del prodotto, oggi 12 gennaio proposto con uno sconto pari al 28%, vediamo insieme quali sono. Il wearable del produttore cinese, malgrado il prezzo accessibile a tutti, è abbastanza completo sotto diversi aspetti. L’orologio sfoggia un design minimal e non molto vistoso. Il suo display touch a colori TFT da 1,4 pollici è dotato di un rivestimento in vetro curvo 2.5D, che va a fondersi delicatamente insieme al corpo quadrato sottile.

La qualità dei suoi materiali rendono lo Xiaomi Mi Watch Lite un orologio piuttosto resistente, senza però andare a compromettere la leggerezza e il comfort al polso, dato che pesa solo 35 gr. complessivi. Il dispositivo mostra più di 1000 combinazioni personalizzate: esso, infatti, ha una personalità tutta sua. L’indossabile presenta anche più di 120 display a tema e funzione di visualizzazione dell’orologio personalizzata per adattarsi al vostro stile di vita. Sono 11 le modalità di allenamento, sia al chiuso che all’aperto, e il wearable, che monta il sensore GPS, tiene traccia del vostro esercizio in tempo reale e aiuta a impostare obiettivi di allenamento specifici.

Lo Xiaomi Mi Watch Lite, in offerta oggi da Unieuro a soli 49,99 euro, è in grado di monitorare la frequenza cardiaca grazie al sensore HR, la qualità del sonno, le calorie bruciate e la distanza percorsa. Questo fitness-tracker è resistente all’acqua fino a 50 metri e monta una batteria da 230mAh in grado di consentire un’autonomia fino a 3 giorni di utilizzo. Gli utenti Android, per poter collegare l’orologio al proprio smartphone, devono installare l’App Xiaomi Wear, mentre quelli iOS, l’app Xiaomi Wear Lite.

