Sulla scia del clima nostalgico che negli ultimi anni ha influenzato le scelte di produttori ed emittenti tv, sta per tornare anche La Casa nella Prateria: Paramount TV Studios e Anonymous Content stanno per sviluppare un reboot della mitica serie ispirata ai romanzi di Laura Ingalls Wilder degli anni ’40, dal titolo originale Little House on the Prairie.

L’iniziativa è partita dal figlio di Ed Friendly, il produttore della serie originale, che ha ereditato i diritti televisivi e cinematografici dei romanzi su cui era basato il format televisivo: Trip Friendly dovrebbe fare da produttore esecutivo di questa nuova versione de La Casa nella Prateria, che per il momento non ha ancora una piattaforma o emittente per la distribuzione, ma sarà presto presentata a potenziali acquirenti.

Lo stesso Friendly aveva provato a capitalizzare l’eredità de La Casa nella Prateria otto anni fa, ma senza successo: 2012, Sony ha cercato di produrre un film ispirato alla serie, con una sceneggiatura firmata da Abi Morgan e la regia curata da David Gordon Green, ma le trattative con Paramount si sono arenate.

Il nuovo progetto di reboot de La Casa della Prateria arriverebbe dopo quasi quarant’anni dalla fine della serie originale, le cui nove stagioni furono trasmesse sulla NBC negli Stati Uniti tra il 1973 e il 1983. Liberamente ispirata ai romanzi autobiografici di Laura Ingalls Wilder, che raccontava la sua infanzia e l’adolescenza con la sua famiglia in una fattoria nel Minnesota alla fine del XIX secolo, La Casa nella Prateria era interpretata da Melissa Gilbert (Mary Ingalls), Karen Grassle (Caroline) e Melissa Sue Andeson (Laura) nel cast principale. L’attore Michael Landon, oltre che interprete nel ruolo di Charles Ingalls, ha anche diretto oltre 80 episodi della serie.

Dal 1977 in poi la serie è stata trasmessa in Italia con diversi titoli – La Piccola Casa nella Prateria o Quella Casa nella Prateria – da Rai1, Italia1, Rai3 e infine Paramount Channel. Trasmessa in replica per decenni anche dopo la sua conclusione, La Casa nella Prateria è stata vista in più di 30 paesi in tutto il mondo e ancora oggi è oggetto di interesse anche da parte delle piattaforme streaming: basti pensare che Peacock, il servizio di streaming della NBC, l’ha aggiunta al suo catalogo questo mese. Facile prevedere che il reboot in sviluppo troverà presto un approdo in tv o in streaming.