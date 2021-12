Il trailer di 1883 mostra per la prima volta in azione i personaggi dell’attesissimo spin-off di Yellowstone, al via domenica 19 dicembre su Paramount+ negli Stati Uniti, dove attualmente la quarta stagione della serie sta mettendo a segno degli impressionanti record d’ascolto.

Il trailer di 1883 e le prime immagini promozionali della nuova serie regalano un primo sguardo alla famiglia Dutton, gli antenati dei protagonisti della serie madre (che segue le vicende di John Dutton e figli, proprietari del più grande ranch di bestiame negli Stati Uniti). Il prequel è ambientato alla fine dell’Ottocento e racconta la loro avventura mentre intraprendono un viaggio a ovest attraverso le Grandi Pianure, verso l’ultimo baluardo dell’America selvaggia.

Il trailer di 1883 conferma l’impostazione del nuovo format, annunciato da Paramount come “una cruda rivisitazione dell’espansione occidentale e un intenso caso di una famiglia in fuga dalla povertà per cercare un futuro migliore nella terra promessa d’America: il Montana“.

Il trailer di 1883 mostra nei rispettivi ruoli i protagonisti Sam Elliott, Tim McGraw e Faith Hill, insieme agli altri volti del cast della serie Billy Bob Thornton, Isabel May e LaMonica Garrett. Recentemente sono stati annunciati altri interpreti della serie: si uniscono ai protagonisti Audie Rick, Marc Rissmann, Eric Nelsen, James Landry Hébert, Dawn Olivieri, Emma Malouff, Alex Fine, Gratiela Brancusi, Anna Fiamora, Nichole Galicia, Stephanie Nur, Amanda Jaros, Noah Le Gros e Martin Sensmeier. 1883 è prodotto dal creatore di Yellowstone, Taylor Sheridan, insieme a John Linson, Art Linson, David C. Glasser, Ron Burkle e Bob Yari.













@Paramount+

Il trailer di 1883 prepara il terreno al debutto dello spin-off e ricorda l’appuntamento per il 19 dicembre, data a partire dalla quale il prequel andrà in onda insieme a Yellowstone 4. D’altronde si tratta di un progetto più ampio di un semplice spin-off, come ha affermato Chris McCarthy, Presidente e CEO di MTV Entertainment, presentando 1883.

La nostra strategia è trasformare Yellowstone, il nostro enorme successo numero 1 con oltre 10 milioni di fan, in un franchise di successo globale sotto l’incredibile visione creativa dello storytelling di Taylor Sheridan.

Intanto Yellowstone 4 sta per debuttare anche in Italia: dal 14 dicembre sarà in onda su Sky Atlantic e in streaming su Now con due episodi in prima visione assoluta.

