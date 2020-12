Lady Gaga annuncia il video di Sour Candy, con una foto senza veli nella quale si mostra al naturale. Il video segue quello di 911, che aveva rilasciato con un doppio finale messo a disposizione per i fan. Il brano è realizzato in collaborazione con le Blackpink.

Tuttavia, l’annuncio con gli scatti in posa senza veli si accompagna allo sponsor per il suo marchio di prodotti di cosmetica e non poteva essere presentato in maniera migliore.

Il 2020 di Lady Gaga si conclude così tra musica e campagne pubblicitarie, dopo che è stata annunciata la sua presenza nel prossimo film di Ridley Scott – Gucci – nel quale interpreterà Patrizia Reggiani. Nel cast, ci saranno anche Jared Leto e Jeremy Irons, che ricoprirà il ruolo di Rodolfo Gucci.

Con il video di Sour Candy prosegue anche l’era di Chromatica, che Lady Gaga ha inaugurato con il rilascio del singolo Stupid Love del quale ha lanciato anche il video, in contemporanea. Grande successo ha riscosso Rain On Me, che ha pubblicato in collaborazione con Ariana Grande. Il percorso del disco è poi continuato con 911.

Tutti i concerti dedicati a Chromatica sono stati rimandati per emergenza sanitaria. Dalle date che erano già state annunciate è ancora esclusa l’Italia, che potrebbe però comparire a seguito di un aggiornamento degli eventi in programma per il nuovo album.

La scelta di pubblicare un album in piena pandemia è stata tanto incosciente quanto coraggiosa, anche se il corso degli eventi ha premiato l’ardire di uscire con un album di inediti nel corso dell’emergenza sanitaria che non si è ancora placata. I concerti sono stati riprogrammati per il 2021.

Lady Gaga è anche risultata l’artista più premiata del 2020, con un totale di 53 premi. Stefani Germanotta ha così superato la sua diretta rivale, Billie Eilish, che stava per strappargli il primato poi ottenuto ma non senza fatica.