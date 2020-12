Lady Gaga in Gucci, il nuovo film di Ridley Scott al quale prenderà parte anche Jeremy Irons. Il ruolo di Rodolfo Gucci avrebbe dovuto essere ricoperto da Robert De Niro, ma sarà Irons a vestire i panni del padre del celebre stilista assassinato a Milano nel 1995.

Si tratta anche di un grande ritorno sul grande schermo, per Jeremy Irons, che aveva lasciato da parte i ruoli cinematografici per dedicarsi alle esperienze televisive per le quali ha ottenuto una nomination agli Emmy per Watchmen. Attualmente, è impegnato sul set della serie tv Munich.

Per la trasposizione cinematografica del delitto Gucci, Ridley Scott ha voluto quindi puntare su nomi di garanzia come quello di Jeremy Irons, che non è rimasto sordo alla chiamata del regista e ha accettato di interpretare il ruolo di Rodolfo Gucci.

Il volto di Patrizia Reggiani sarà, invece, quello di Lady Gaga. Stefani Germanotta torna al cinema con un ruolo da protagonista dopo il successo travolgente di A Star Is Born, nel quale ha recitato al fianco di Bradley Cooper, al debutto come regista.

Il talento di Lady Gaga come attrice è esploso proprio in occasione di A Star Is Born, con Shallow che hanno portato in duetto alla cerimonia degli Oscar con Bradley Cooper. Stefani Germanotta reciterà anche al fianco di Brad Pitt in Bullet Train. Sulla relazione tra Gaga e Bradley Cooper avevano fantasticato in molti, ma era stata proprio l’artista a mettere a tacere le voci, definendola come un’unione solamente professionale.

Maurizio Gucci sarà invece interpretato da Adam Driver. Nel cast, ci saranno anche Jared Leto, Al Pacino, Jack Huston e Reeve Carney. L’inizio delle riprese è stato rimandato a causa dell’emergenza sanitaria, mentre l’uscita era programmata per il novembre del 2021. A questo punto, l’arrivo al cinema sarebbe programmato per il 2022. I dettagli dell’avvio delle riprese non sono ancora noti.