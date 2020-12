Prima l’incredulità, poi il punto sul gap generazionale e infine le parolacce: Emma Marrona sbotta contro Blind al telefono e mette in chiaro la sua posizione con il suo allievo.

Blind, infatti, è stato nel team di Emma durante l’ultima edizione di X Factor e in più occasione li abbiamo visti insieme specialmente nei social della ex cantante di Amici. Istantanee, quelle pubblicate sui social, che non sarebbero passate inosservate agli occhi di un certo discografico. Da questo parte la telefonata di Blind con tanto di proposta indecente.

In poche parole le immagini che ritraggono Emma e Blind abbracciati avrebbero fatto partire dei rumors che vedono i due artisti uniti anche al di là di ogni collaborazione. Un flirt, per intenderci, di quelli che piacciono tanto ai servizi di gossip. Da questo il discografico vorrebbe partire: “Fingiamo una relazione”, propone Blind facendo da megafono ai consigli dell’esperto, una situazione che darebbe loro notorietà e denari, anche soltanto per mostrarsi in copertina.

La cantante, però, non ci sta: Emma Marrone sbotta contro Blind. La voce salentina, tuttavia, non sa che si tratta di uno scherzo de Le Iene. “Potrei essere tua madre, c’ho il doppio della tua età”, dice Emma prima di esplodere: “Ora mi inca**o”. Dall’altra parte Blind ride di gusto mentre infierisce: “Dai, finiamo in copertina, io sono anche un bel ragazzo”.

Le Iene tornano a colpire dopo lo scherzo a Elodie, ma in passato si sono anche serviti di Nek per ingaggiarlo come artista cafone che rifiutava i selfie dei fan. Per vedere il servizio in cui Emma Marrone sbotta contro Blind, l’ennesimo scherzo della redazione, dobbiamo attendere questa sera per la nuova puntata in prima serata su Italia 1.

Del momento in cui Emma Marrone sbotta contro Blind Le Iene hanno pubblicato una breve clip sui loro canali social.