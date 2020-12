Ormai è quasi certo che il giorno di presentazione dei Samsung Galaxy S21 sarà il prossimo 14 gennaio, anticipando il classico appuntamento di fine febbraio, che in genere cadeva a distanza di pochi giorni dal MWC di Barcellona. Il colosso di Seul ha deciso di anticiparsi un po’, così da affrontare subito l’antagonista iPhone 12, che sta vendendo un gran bene, apprestandosi a fare anche meglio con la spinta dello shopping natalizio. Evan Blass, intanto, ci ha fornito quella che sembra essere la prima foto ufficiale dei Samsung Galaxy S21 5G.

L’immagine che vedete in basso sembra proprio coincidere con un render stampa, che il produttore asiatico utilizzerà per sponsorizzare il suo nuovo flagship. Il Samsung Galaxy S21 mostra, in questo leak, la parte frontale, che non si discosta troppo dal Samsung Galaxy S20. Le differenze sono evidenziate per la maggior parte sul retro, con il resto delle novità attese all’interno. Questo per quanto riguarda il design del Samsung Galaxy S21 5G, che sappiamo sarà accompagnato dagli altri due modelli della linea, Plus e Ultra. In ogni caso, c’è grande attesa per quanto concerne il comparto fotografico del prossimo top di gamma sudcoreano, che dovrebbe adottare il sensore Sony IMX563, con angolo di visione di 123°, autofocus e modalità macro.

Erano stati molti in passato gli utenti ad invitare il colosso di Seul ad adottare simili accorgimenti per il sensore grandangolare del portabandiera, finora rimasto orfano di questi elementi (si otterranno foto più nitide e dettagli maggiormente evidenziati anche nel momento per quanto riguarda scatti catturati a distanza ravvicinata). Immaginiamo saranno molti quelli a puntare sul Samsung Galaxy S21, alla cui presentazione manca ormai meno di un mese. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.