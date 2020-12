Dopo aver annunciato le cuffie over-ear AirPods Max – reinventate e già disponibili per l’acquisto – Apple ha deciso di fare eco alle indiscrezioni delle ultime settimane confermando di essere al lavoro anche sulle AirPods Pro economiche. Si tratta di un modello che potremmo definire Lite basato su quello già esistente, ma che rinuncia necessariamente ad alcune delle caratteristiche degli auricolari true wireless che già conosciamo per abbracciare una fetta di pubblico più vasta – ingolosita dal marchio e dal prezzo inferiore.

La nuova idea di cuffie TWS di Apple avrà un design decisamente simile alle sorelle maggiori Apple AirPods Pro, e sappiamo che sono in cantiere ormai da diversi mesi. A quanto pare, infatti, il taglio dei costi di produzione ha richiesto al colosso di Cupertino una progettazione da zero a partire proprio dal SiP – il system-in-package -, vale a dire il cuore pulsante degli auricolari dell’azienda capitanata da Tim Cook, contenenti il chip H1. Il SiP presente nelle variante Pro ha infatti una forma circolare, a differenza dei nuovi auricolari economici che avranno un pacchetto di forma rettangolare. Un pacchetto sì più semplice, ma che di conseguenza andrà a perdere il sistema di cancellazione del rumore integrato. E’ proprio questa la più grande differenza in essere per il modello Lite in sviluppo, considerando che come già detto sul piano estetico non dovrebbero esserci stravolgimenti di sorta.

Sempre a quanto si legge sulle pagine del portale Gizmochina, le Apple AirPods Pro Lite sono praticamente pronte per le ultime verifiche del caso, con la produzione che sarà avviata nei primi mesi del 2021. Inizialmente, il lancio del modello economico era previsto in contemporanea con quello di quello Pro tradizionale, ma il grande successo di quest’ultimo in fatto di vendite ha spinto Apple ad attendere e a modificare i propri piani. Per quanto riguarda il prezzo, sappiamo che dovrebbe essere del 20% più basso rispetto a quello del modello di punta.