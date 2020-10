Da tempo in rete si parla di AirPods Pro 2 e delle AirPods standard di terza generazione, per quanto Apple non abbia mai confermato di essere al lavoro sulle evoluzioni delle sue cuffie in-ear. I rumor, assieme a quelli sulle future AirPods Studio – forse in uscita il prossimo mese di marzo -, continuano comunque a rincorrersi tra gli affollati vicoli del web, e la giornata di oggi non fa di certo eccezione.

Un nuovo rapporto pubblicato da Bloomberg – e riportato sulle pagine del sito MacRumors – riferisce infatti che il colosso di Cupertino avrebbe intenzione di aggiornare la linea di AirPods il prossimo anno, con il debutto sul mercato per l’appunto di AirPods Pro 2 e AirPods 3. Queste ultime, sempre a sentite la stessa fonte, dovrebbero poi beneficiare di una revisione completa dal punto di vista del design, con un form factor molto più simile a quello delle attuali AirPods Pro. Questo significa che dovrebbero sfoggiare uno stelo più corto e copriauricolari sostituibili. Per il momento, Bloomberhg non specifica se adotteranno il design in-ear del modello top di gamma, mentre è certo che non andranno ad ereditare molte delle specifiche tecniche di fascia alta, tra cui la cancellazione del rumore. In ogni caso, l’azienda capitanata da Tim Cook sarebbe al lavoro per migliorare l’autonomia della batteria.

Passando alle AirPods Pro 2, anche in questo caso pare che Apple voglia agire sul design, con modifiche piuttosto evidenti. Obiettivo della mela morsicata sarebbe quello di eliminare del tutto lo stelo che va a sporgere dal fondo, così da proporre un design più arrotondato per armonizzare con il padiglione auricolare, un po’ come avviene per le Galaxy Buds di Samsung. Una strada, questa, su cui si stanno riscontrando alcune difficoltà di “miniaturizzazione” dei componenti, e che appare ancora incerta allo stato attuale. A chiudere, sappiamo che il lancio potrebbe avvenire nel corso della prima metà del 2021, per altro con un nuovo chip wireless.