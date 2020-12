Una brutta sorpresa durante il ricevimento del matrimonio della sorella di Zayn Malik. Waliyha, questo il nome della sorella dell’ex One Direction, il 12 dicembre è convolata a nozze con Junaid Khan e in casa dell’altro fratello Safaa si stava intrattenendo con tutti gli ospiti.

Il matrimonio si è tenuto secondo il rituale islamico e durante il weekend gli ospiti si sono riuniti per celebrare le nozze insieme ai neo sposi. Purtroppo, però, i vicini di casa di Safaa hanno allertato le forze dell’ordine. Gli agenti sono intervenuti intorno alle 18 e hanno notato che il numero di ospiti del ricevimento arrivava a 40 e per questo i presenti sono stati multati per aver violato le norme anti-Covid.

Le norme di sicurezza della città di Bradford, nel Regno Unito, vieta infatti gli assembramenti specialmente nei ricevimenti di nozze durante i quali è possibile la presenza di più nuclei familiari. I festeggiamenti per il matrimonio della sorella di Zayn Malik si sono dunque conclusi con l’interruzione degli agenti del West Yorkshire. In quel momento, tuttavia, l’artista non era presente.

In questo momento Zayn Malik si trova negli Stati Uniti e sta vivendo la sua nuova vita da padre dopo la nascita della sua bambina, frutto dell’amore con Gigi Hadid di cui nelle ultime ore è comparso il primo selfie di famiglia. Il nome della piccola non è ancora stato reso noto, ma la dolcezza delle foto non ha bisogno di avere un nome, almeno non adesso.

Dell’incidente avvenuto durante il ricevimento per il matrimonio della sorella di Zayn Malik non sono ancora arrivati i commenti dai diretti interessati, e la popstar di Stand Still non ha ancora rilasciato dichiarazioni sui suoi canali social. Una doccia fredda, certamente, è stato apprendere la notizia dalla lunga distanza: il matrimonio della sorella di Zayn Malik è già qualcosa di indimenticabile.