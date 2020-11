Arriva il primo selfie di Zayn Malik e Gigi Hadid con la loro prima figlia, della quale non hanno rivelato il nome. I festeggiamenti si sono svolti in casa ma non sono mancati i travestimenti, anche dei due genitori. L’ex One Direction ha voluto omaggiare Harry Potter con gli occhiali tondi e un costume da Serpeverde, mentre Gigi ha interpretato un’eroina dei videogiochi.

La bambina è nata a settembre, ma i due genitori hanno voluto tenere il più stretto riserbo sul nome e sulla loro vita privata. A dare sue notizie è spesso la nonna materna, Iolanda Hadid, che pubblica spesso aggiornamenti della piccola. Gigi aveva così annunciato l’arrivo della piccola: “La nostra piccola si è unita a noi sulla terra questo fine settimana e ha già cambiato il nostro mondo. Sono così innamorata”.

Zayn Malik, che si è sempre tenuto lontano dal gossip, aveva detto: “La nostra baby girl è bella e sana. Provare a descrivere a parole i miei sentimenti ora sarebbe un compito impossibile. L’amore che provo per questo piccolo essere umano è oltre ai limiti della mia possibilità di capirlo. Sono grato a lei, onorato di sapere che è mia e riconoscente per la vita che ci aspetta insieme”.

La coppia aveva voluto tenere riservata la gravidanza, che non avevano confermato se non con alcune foto del pancione di Gigi. La super modella di Victoria’s Secret aveva detto: “Penso che molte persone siano confuse sul perché non stia condividendo di più ma sono incinta durante una pandemia. La mia gravidanza non è una delle cose più importanti che stanno succedendo nel mondo”.

La coppia si è riunita dopo diversi mesi di stop alla loro relazione. Subito dopo la riconciliazione, è arrivata l’indiscrezione della gravidanza, che non hanno mai confermato. Le foto del pancione di Gigi Hadid è stata pubblicata a luglio, a poche settimane dal parto che era stato anticipato dalle indiscrezioni della madre di Gigi.