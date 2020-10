La figlia di Zayn Malik e Gigi Hadid è già la preferita di Nonna Yolanda. La madre della celebre modella di Victoria’s Secrets non fa che immortalare la sua nipotina, della quale però non rivela il volto. La bambina è nata qualche settimana fa ed è la primogenita della coppia, concepita poco prima della quarantena che ha bloccato il mondo.

La foto condivisa da Yolanda Hadid è simile a quella utilizzata per annunciarne la nascita. C’è da scommettere che la neo nonna sia intenzionata a seguire ogni passo della sua nipotina, condividendone ogni progresso sui suoi canali social.

Scrive Yolanda Hadid:

“Il mio cuore è pieno di amore e gioia per questa piccola bambina, è un angelo che ci hanno mandato dall’alto. Grazie mamma e papà per avermi reso una nonna, ne amo ogni minuto”.

Gigi Hadid ha partorito il 19 settembre scorso, anche se l’annuncio ufficiale è del 23 settembre. La coppia non aveva annunciato di essere in attesa del primo figlio fino a luglio, quando la modella aveva deciso di condividere alcune foto con il pancione. La notizia era comunque trapelata in via ufficiosa alla fine di aprile, a qualche mese dalla ripresa della relazione tra Gigi Hadid e Zayn Malik.

La storia d’amore tra la modella e l’ex One Direction dura da qualche anno tra alti e bassi. Dopo un periodo di separazione, i due sono tornati insieme alla fine del 2019 e, subito dopo, hanno concepito la loro bambina. La coppia ha trascorso insieme il periodo della quarantena, come testimoniano le foto del compleanno di Gigi Hadid.

Il 2020 avrebbe dovuto essere anche l’anno della reunion degli One Direction per il decennale di carriera, ma il ritorno del progetto a 5 era sembrato impossibile già dalle prime battute. Tutte le speranze sono sfumate con l’addio di Louis Tomlinson alla casa discografica di Simon Cowell.