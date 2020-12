Patrick Dempsey ha aperto le danze e TR Knight lo ha seguito, ma non saranno gli unici a sorprendere il pubblico di Grey’s Anatomy nella diciassettesima stagione: notoriamente ci saranno altri ritorni di volti storici della serie, per ora non ancora annunciati per preservare l’effetto sorpresa. Ma in questa stagione segnata dal racconto della pandemia di Covid-19 e di come abbia impattato sugli ospedali pubblici, ci saranno altri grandi momenti shock.

Uno, un particolare, potrebbe arrivare nella seconda metà di stagione. Stando a quanto rivelato dall’attrice Camilla Luddington, che nella serie interpreta il personaggio di Jo Wilson, potrebbe esserci qualcosa di ancora più sorprendente del ritorno in scena di Patrick Dempsey in uno dei prossimi episodi, di cui ha già letto la sceneggiatura.

La sua apparizione in due episodi – ed altri che ne seguiranno – è stata certamente la grande rivelazione di questa stagione, anche perché il ritorno di Patrick Dempsey non sarebbe mai parso possibile appena qualche anno fa, a causa del burrascoso divorzio tra l’attore e la casa di produzione ShondaLand. Ma a parere della Luddington, c’è un episodio la cui sceneggiatura è ancora più scioccante. E lo dice da accanita fan di Meredith e Derek, dunque cosa può essere più sorprendente di rivedere Patrick Dempsey nella serie?

La Luddington ne ha parlato a Katie Krause di ETonline, rispondendo proprio ad una domanda su eventuali sorprese del calibro del ritorno di Patrick Dempsey.

Ho appena letto una sceneggiatura, letteralmente nelle ultime due settimane, che mi ha completamente sbalordito di questo momento misterioso e sbalorditivo. Non ne avevo idea, è qualcosa di selvaggio. Questa stagione è, onestamente, la stagione che capovolge tutto. In effetti, non ci potevo nemmeno credere. Pensavo: ‘Non è vero’. Mandavo messaggi alla gente! È una stagione folle. Per me, è stato più scioccante di Derek. Ma per qualcun altro, potrebbe non esserlo. Ma per quanto mi riguarda, non me l’aspettavo davvero.

La Luddington sembra riferirsi più ad un evento della trama, magari ad un risvolto della pandemia, che ad un’apparizione di una guest-star speciale. Non ha voluto commentare, ad esempio, l’auspicato ritorno di Chyler Leigh nei panni di Lexie, la sorella di Meredith, certamente il volto più atteso dal pubblico dopo aver visto Patrick Dempsey: “Non lo so. Anzi lo so, ma non lo dirò. Non dirò né sì né no in nessun caso“.

Ha inoltre auspicato che non vi sia un ritorno di Alex Karev a Seattle, nemmeno per un addio vis a vis tra Jo e il suo ormai ex marito, perché ora la Wilson è pronta a rifarsi una vita e a sperimentare con Jackson un’amicizia dalle implicazioni sessuali, ma senza necessariamente la certezza che diventerà una storia d’amore. “Possiamo per favore non avere un altro ex marito per Jo?” ha esclamato l’attrice, dichiarando che questo addio in assenza è in realtà molto più realistico di quanto si immagini, perché molte persone nella vita vengono lasciate senza poter avere un confronto col partner.

In Italia Grey’s Anatomy 17 è in onda su Fox ogni martedì in prima serata e disponibile su NowTv.