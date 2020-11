Cast e personaggi di Grey’s Anatomy 17 debuttano su Fox martedì 24 novembre, in prima serata, con la speciale première di stagione composta da due episodi. Il canale 112 di Sky trasmette la nuova stagione dello storico medical drama di Shonda Rhimes in anteprima assoluta per l’Italia, rendendolo disponibile anche on demand e su Sky Go. Dopo il doppio episodio del 24 novembre, la programmazione continuerà con un episodio a settimana, sempre il martedì dalle 21.00 su Fox.

Cast e personaggi di Grey’s Anatomy 17

Nella nuova stagione del medical drama di ABC tornano i protagonisti Ellen Pompeo nei panni del primario di chirurgia generale Meredith Grey, Chandra Wilson nei panni di Miranda Bailey, James Pickens Jr. come Richard Webber, Kevin McKidd (che è anche regista di alcuni episodi della serie) come Owen Hunt, Kim Raver nei panni di Teddy Altman, Jesse Williams come il chirurgo estetico Jackson Avery, Camilla Luddington come la dottoressa Jo Wilson (ex Karev, dopo il divorzio da Alex), Caterina Scorsone come il primario di neurochirurgia Amelia Shepherd, Kelly McCreary come il primario di cardiochirurgia di Maggie Pierce, l’italo-canadese Giacomo Gianniotti nei panni dello specializzando Andrew DeLuca, Chris Carmack come il chirurgo ortopedico Atticus “Link” Lincoln, Jake Borelli come il tirocinante Levi Schmitt, Greg Germann come il primario dell’ospedale Tom Koracick e Richard Flood come il nuovo chirurgo pediatrico Cormac Hayes, arrivato a sostituire Alex Karev dopo la sua partenza da Seattle. New entry tra i volti regolai della stagione Anthony Hill come Winston Ndugu, nuovo interesse amoroso di Maggie.

Tra i volti ricorrenti di cast e personaggi di Grey’s Anatomy 17 ci sono quelli di Jason George nei panni del pompiere Ben Warren, marito della Bailey, l’italiana Stefania Spampinato come la dottoressa Carina Deluca, sorella di Andrew, e Debbie Allen (anche produttrice e regista della serie) come Catherine Fox.

Cast e personaggi di Grey’s Anatomy 17 con Patrick Dempsey guest star

La première di stagione prevede anche il ritorno di Patrick Dempsey tra cast e personaggi Grey’s Anatomy 17, per un breve cameo dall’ambientazione onirica. Il suo ritorno a sorpresa nella serie, che aveva lasciato in modo burrascoso nell’undicesima stagione, è stato pensato per regalare al pubblico un elemento di dolcezza nell’ambito di una trama drammatica segnata dalla pandemia di Covid che invade l’ospedale. Ma anche per lanciare un messaggio di sensibilizzazione all’uso delle mascherine e dei dispositivi di protezione personale per combattere l’epidemia. Ecco le immagini dal backstage del secondo episodio, che gli attori Ellen Pompeo e Patrick Dempsey hanno usato per invitare tutti al rispetto delle regole di sicurezza.

Please let’s come together, respect each other, wear a mask, and thank our first responders. They work tirelessly and risk their lives to keep us safe. #greysanatomy #wearamask #respect #firstresponders #thankyou pic.twitter.com/dgQigFzknM — Patrick Dempsey (@PatrickDempsey) November 13, 2020

Cast e personaggi di Grey’s Anatomy 17 con tanti ritorni

Quello di Derek sarà solo “la punta dell’iceberg” in Grey’s Anatomy 17, visto che ci saranno altri ritorni di volti storici della serie. I nomi non sono stati ancora anticipati ma secondo il database IMDb dovrebbero essere molti tra i principali interpreti del medical drama: Sara Ramirez, Jessica Capshaw, Sandra Oh, Katherine Heigl sono solo alcuni dei papabili ritorni in questa stagione della serie, che è dedicata allo sforzo di medici e sanitari contro la pandemia da Coronavirus.

Cast e personaggi di Grey’s Anatomy 17 alle prese col Covid

La stagione in partenza il 24 novembre su Fox è divisa in due linee temporali: da un lato siamo ad aprile 2020, con l’ondata di casi Covid che mette a dura prova l’ospedale e costringe all’adozione di protocolli sanitari molto rigidi, dall’altra i flashback mostrano le conseguenze del finale della sedicesima stagione (qui la nostra recensione). A scuotere l’ospedale sarà poi la malattia che colpirà uno dei protagonisti della serie.

Trama, cast e personaggi di Grey’s Anatomy 17

Ecco le foto promozionali e le trame dei primi due episodi in onda il 24 novembre su Fox in prima visione assoluta, intitolati rispettivamente Tutte le feste di domani e Il centro non regge. Si tratta dell’ennesimo crossover con lo spin-off della serie, Station 19, giunto alla quarta stagione.

























Ep. 1 – Nel bel mezzo dei primi giorni della pandemia da Covid-19, il Grey Sloan Memorial e le vite dei suoi chirurghi sono state sconvolte. La premiere della stagione 17 riprende un mese dopo l’inizio della pandemia, e serve l’aiuto di tutti quando Meredith, Bailey e il resto dei medici di Grey Sloan si trovano in prima linea in una nuova era. Nel frattempo, un incendio scoppiato involontariamente ha costretto i primi soccorritori della Stazione 19 a portare i pazienti in ospedale.