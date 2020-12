Nelle ultime ore il colosso fondato e capitanato da Jeff Bezos ha annunciato in via ufficiale il servizio Amazon Live Translation, che andrà ad integrarsi con Alexa permettendole di tradurre conversazioni in diretta. Una feature, questa, che arriva subito dopo il recentissimo lancio di Alexa Answer, la funzionalità che invece consente agli utenti di aggiungere risposte e informazioni al servizio, così da farlo diventare particolarmente completo e in grado di soddisfare le richieste specifiche di ogni consumatore.

Come funziona però nello specifico questo nuovo Amazon Live Translation? A spiegarcelo è la stessa azienda americana attraverso le dichiarazioni riportate da diverse testate specializzate, come ad esempio il sito TechCrunch. La redazione sottolinea allora che questa opzione sfrutterà il riconoscimento vocale dei dispositivi Echo con l’assistente Alexa integrato e la tecnologia di traduzione automatica neurale. In questo modo sarà di conseguenza possibile tradurre dialoghi tra inglese, francese, spagnolo, portoghese, tedesco, italiano e addirittura anche hindi. Per accedere all’interessante e utilissima feature, gli utenti dovranno emettere comandi vocali che implicano la traduzione, come ad esempio “Alexa traduci in italiano”. Fatto questo, toccherà ad Echo: il dispositivo emetterà un segnale acustico che segnerà l’inizio della traduzione in diretta.

Solo allora, con Amazon Live Translation attivo, gli interlocutori potranno parlare del tutto normalmente. Amazon ha aggiunto che la traduzione simultanea con Alexa funzionerà perfettamente anche inserendo pause tra le frasi, considerando che sarà poi Alexa a rilevare automaticamente la lingua parlata e a tradurre l’intera conversazione. Nel caso di dispositivi Echo Show dotati di display, inoltre, sarà possibile leggere le traduzioni oltre che ascoltare Alexa dirle. Per terminare la sessione di traduzione basterà alla fine dire “Alexa, interrompi”. L’aggiunta di Amazon si è resa necessaria considerando che Google ha a disposizione già dal 2019 la traduzione live grazie a Google Assistant e alla modalità Interprete funzionante su smartwatch, smartphone, tablet e speaker intelligenti.