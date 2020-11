Quali sono gli ultimi comandi Alexa che possono essere richiesti attraverso un dispositivo Amazon Echo o attraverso l’app dedicata dell’assistente virtuale? Sempre più italiani ricorrono alla speciale segretaria e dunque potrebbe tornare utile sapere tutto quanto si potrebbe chiederle, in molti momenti della giornata.

Per iiziare ad ascoltare musica attraverso un dispositivo Echo o l’app dedicata Amazon, invece di richiedere un semplice brano o la traccia di qualche artista ora è possibile domandare “Alexa, metti musica simile” per godere di uno specifico genere già in ascolto oppure chiedere direttamente qualcosa del tipo: “Alexa, metti una playlist di jazz”.

Per quanto riguarda il gran numero di informazioni reperibili con i comandi Alexa, ecco che si potrebbe chiedere all’assistente: “Alexa, quando cambia l’ora?”, “Alexa, quanto dista Londra da Parigi?”, “Alexa, quale sarà la temperatura massima oggi?”, “Alexa, apri Notizie Rai”, “Alexa, che tempo farà a Palermo?”, “Alexa, qual è la stella più vicina alla Terra?” e ancora “Alexa, apri Radio24 Notizie”.





Per quanto riguarda alcune funzioni utili che potrebbero essere demandate all’assistente virtuale, proprio tra i comandi utilizzabili ci sono i seguenti: “Alexa, metti un timer da 3 minuti per le uova”, “Alexa, alza le tapparelle in camera da letto del 50%”, “Alexa, aggiungi Portare fuori il cane alla mia Lista di cose da fare”, “Alexa, ricordami di chiamare mamma tra 10 minuti” e ancora “Alexa, che impegni ho per domani?”. Quest’ultimo comando restituisce la lista degli appuntamenti quando l’App Alexa appunto è collegata al calendario del telefono.

Insomma i comandi Alexa sono tanti e pure in continua evoluzione, pure di settimana in settimana. Ogni utente che si affida all’assistente potrebbe facilmente individuare nuove domande da porre sulla base della propria esperienza o esigenze specifiche.