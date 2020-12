A poche settimane dall’annuncio dell’adattamento televisivo de Il Delitto Perfetto di Hitchcock – nel quale sarà coinvolta in veste di interprete e produttrice – Alicia Vikander torna a far parlare di sé per un nuovo impegno sul piccolo schermo. Sarà infatti Irma Vep nell’omonima miniserie commissionata da HBO al regista francese Olivier Assayas.

Il progetto seguirà le vicende di Mira, star americana del cinema che, per superare un momento di disillusione e la fine di una storia d’amore, si trasferisce in Francia per interpretare Irma Vep in un remake de Les Vampires – I Vampiri il titolo italiano –, il più popolare serial francese. Quest’ultimo è una storia in dieci episodi ambientata nella Parigi di inizio ‘900 e incentrata sulle scorribande criminali di una banda di fuorilegge – i vampiri, appunto. Il personaggio più affascinante è proprio quello di Irma Vep, il cui nome è l’anagramma di vampire.

La miniserie HBO osserverà in particolare le difficoltà incontrate da Mira nel tracciare una linea netta fra sé e il personaggio che interpreta. L’ambizione sta nel proporre l’adattamento di un film che è a sua volta una sorta di remake di un classico del 1915, scritto e diretto da Louis Feuillade. Les Vampires è infatti considerato una produzione tra le più rappresentative nel contesto del cinema muto del periodo, inizialmente stroncato dalla critica per via della sua dubbia moralità ma amatissimo dal pubblico e dai surrealisti, e in seguito riconsiderato anche dagli addetti ai lavori. È a Les Vampires, inoltre, che si deve l’exploit di Musidora, attrice, regista e produttrice francese diventata icona dell’epoca.

Quando si è presentata l’opportunità di collaborare con Alicia e Olivier abbiamo subito colto l’occasione, è stato il commento di Francesca Orsi di HBO riportato da Variety. Olivier è un maestro nell’intrecciare narrazioni uniche permeate di dramma e leggerezza, e Alicia è una delle attrici più versatili e celebrate del nostro tempo. Entrambi hanno una visione innegabile e distinta della rielaborazione del film di culto di Olivier, e non vediamo l’ora di iniziare a collaborare con loro.

Sono una fan di vecchia data di Olivier e del suo lavoro, ha aggiunto Alicia Vikander. Sono molto entusiasta di lavorare con lui e di essere parte dell’universo espanso del suo superbo classico, Irma Vep. Si uniranno a noi molte persone eccezionali e sono lieta di collaborare con HBO e A24 a questo progetto speciale.

Sono immensamente grato ad Alicia, ad A24 e a HBO per avermi dato l’incredibile opportunità di esplorare ed espandere Irma Vep in un formato seriale, ha commentato infine Assayas. Sarà una commedia che proverà a cogliere lo spirito del tempo allo stesso modo dell’Irma Vep originale, in un mondo molto diverso, in un’era profondamente differente, che adesso sembra lontana anni luce.