Il delitto perfetto di Hitchcock è tra i capolavori del maestro del brivido, e pertanto intoccabile. Eppure gli americani ci provano: dopo il film e il remake del ’98, la pièce teatrale di Frederick Knott verrà adattata anche sul piccolo schermo.

Deadline annuncia che Michael Mitnick (The Giver – Il mondo di Jonas) è al lavoro su una serie tv ispirata a Il delitto perfetto di Hitchcock insieme a Terence Winter e un team di sceneggiatori di tutto rispetto che hanno già scritto per I Soprano e Boardwalk Empire – L’impero del crimine. I due avevano lavorato insieme per la sfortunata serie HBO, Vinyl, cancellata dopo una sola stagione.

Non c’è ancora un regista né uno showrunner ancorato al progetto, ma stando a quanto scrive Deadline l’attrice premio Oscar Alicia Vikander, oltre al ruolo di produttrice esecutiva con la sua compagnia Vikarious Film, potrebbe anche entrare a far parte del cast nella parte della protagonista interpretata da Grace Kelly nel classico di Hitchcock. E, secondo molti, la Vikander sarebbe perfetta nel ruolo dell’ingenua ma tenace Margot

La versione televisiva de Il delitto perfetto verrà sviluppata come una serie antologica ad episodi che cercherà di raccontare la suspense e il thriller dal punto di vista femminile. Non c’è da escludere quindi che la serie tv possa discostarsi dall’opera originale.

La trama de Il delitto perfetto di Hitchcock è incentrata su un ex campione di tennis (interpretato nel film da Ray Milland) che decide di assoldare un ex compagno di scuola per uccidere sua moglie Margot (Kelly), dopo aver scoperto il tradimento della donna con uno scrittore di gialli. Il piano iniziale sembra funzionare, fino a quando Margot reagisce e uccide il suo assalitore per legittima difesa.

Tuttavia, le prove sono contro di lei e rischia di essere condannata. Spetterà quindi al suo amante e a un caparbio ispettore di polizia risolvere il caso e smascherare il vero colpevole prima che sia troppo tardi.

Per la svedese Alicia Vikander, vincitrice dell’Oscar nel 2016 per The Danish Girl, si tratta del primo vero impegno sul piccolo schermo a Hollywood. L’attrice ha infatti debuttato in patria da giovanissima, partecipando ad alcune produzioni televisive quali Andra Avenyn e Höök.